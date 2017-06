Opener Festival to największy letni festiwal i jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w kraju. Co roku można zobaczyć tu gwiazdy światowej muzyki. Występowali m.in. Prince, Coldplay, Bjork, Kings Of Leon, Placebo, Red Hot Chilli Peppers, The Libertines, Florence And The Machine, czy Kasabian.

W tym roku headlinerami są Radiohead, Foo Fighters, The Weeknd oraz The xx. W Gdyni zobaczymy też m.in. Lorde, The Kills, Solange, M.I.A, Warpaint, Dua Lipa, czy Moderat. Pełna lista artystów tutaj.