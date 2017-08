Samochód wjechał w grupę żołnierzy w Paryżu. Sześciu rannych

Paryż, Francja. Samochód staranował oddział sześciu żołnierzy patrolujących ulice na przedmieściach Paryża. Dwóch spośród nich odniosło poważne obrażenia. Sprawca odjechał, szuka go policja. Nie wiadomo jeszcze, czy wypadek był zamachem terrorystycznym, jednak - jak podają francuskie władze - wszystko wskazuje na to, że było to działanie celowe.