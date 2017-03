"To są k****, czarnuchy je****". Wyrok za atak na studentów z Turcji i Bułgarii

Dwaj mężczyźni, którzy w bydgoskim tramwaju zaatakowali studentów z Turcji i Bułgarii, usłyszeli wyrok sądu. Nie trafią do więzienia, ale przez 18 miesięcy będą pracować społecznie. Ponadto muszą przeprosić poszkodowanych i wpłacić 2,5 tys. na konto jednej z fundacji.

- Wówczas padły takie słowa, które trzeba przypomnieć ale i napiętnować z całą mocą - podkreślał sędzia Marek Krys w uzasadnieniu wyroku.



- To są k****, czarnuchy je****. Ja się k**o rozj***ę! Wy k***a je***e Turki zniknijcie" - to tylko niektóre z wyzwisk jakie padły w stronę sześciorga studentów z Turcji i Bułgarii, którzy na początku grudnia 2016 r. jechali bydgoskim tramwajem. Obcokrajowcy zostali znieważeni. Doszło też do rękoczynów.