Ucho Prezesa 25 za darmo na YouTube. Oglądaj online [wideo]

Mariusz namawia prezesa żeby objął fotel premiera. - W pałacu tylko by się pan przewalał z pierzyny na pierzynę - zachęca.

Tymczasem na korytarz przed gabinet przychodzi "pan kanapka". Tak naprawdę to prezydent w przebraniu. Chce namówić panią Basię żeby przeszła do kancelarii prezydenta. Pani Basia odmawia. - Jakby mnie zabrakło to on sobie bułki sam nie kupi - tłumaczy. - Nie zostawię go na tym stateczku. Jak w nas torpeda pieprznie to wszystkich potopi.

- Pan jest podobny do kogoś - mówi Mariusz

- Do Stana Borysa, wszyscy mi to mówią - odpowiada prezydent

Do gabinetu prezesa przychodzi także Mateusz Morawiecki. Wspólnie z Mariuszem zastanawiają się czy Jarosław ukartował konflikt z prezydentem.

Obsada:

Robert Górski

Mikołaj Cieślak

Izabela Dąbrowska

Paweł Koślik

Sebastian Konrad

Marian Opania

Marcin Hycnar