Wojsko otworzyło swój sklep internetowy. Co można tam kupić?

Najtaniej, bo już za złotówkę kupimy bawełnianą chustkę do nosa. Najwięcej – 250 zł – zapłacimy za lornetkę pryzmatyczną 7x45. Pełną ofertę wraz z cenami znaleźć można na stronie: https://sklep.amw.com.pl.

- Zainteresowanie sklepem internetowym było spore. Otrzymywaliśmy wiele zapytań, również od osób, które nie miały łatwego dostępu do naszych stacjonarnych punktów sprzedaży. Zależało nam, by to zmienić i umożliwić zakupy jak największej liczbie chętnych. Na razie do sprzedaży w sklepie internetowym trafiło ok. 50 produktów. Oczywiście z czasem oferta będzie większa. W planach mamy też uruchomienie platformy aukcyjnej. Warto otwierać się na nowych klientów i szukać nowych rozwiązań – wyjaśnia prezes Agencji Krzysztof Falkowski.

Co znajdziemy w sklepie internetowym AMW? Manierki (10 zł), menażki (zależnie od modelu – po 10 i 50 zł), niezbędniki, czyli składana łyżka, widelec i nóż (16 zł), torby polowe (20 zł) i pałatki (25 zł). Nie zabraknie też nakryć głowy. Do wyboru będzie kilka rodzajów beretów (10 zł), furażerki (20 zł), kapelusze polowe w kamuflażu pustynnym (30 zł), eleganckie rogatywki (50 zł), stalowe hełmy wz. 67 (30 zł) czy szalokominiarki (8 zł).

Od 20 zł w internetowym sklepie można kupić stylową lampę naftową, którą można będzie udekorować pokój lub ogrodową altanę. Są także lornetki pryzmatyczne 7X45 zaprojektowane z myślą o wojskach specjalnych wycenione na 250 zł, dwa rodzaje zasobników (pakownych wojskowych plecaków) – desantowca oraz piechoty górskiej w cenie 120 zł, dwa modele kombinezonów pilota po 180 zł za sztukę i mundury polowe letnie w panterkę wycenione na 170 zł za komplet.



Wojsko sprzedaje także sprzęt gastronomiczny: talerze stalowe z Marynarki Wojennej, dwunastolitrowy termos, który można nosić jak plecak oraz topór gastronomiczny. Na nabywców czekają też latarki kieszonkowe, śpiwory czy kanistry stalowe. Dla wielu niespodzianką mogą być też pojedyncze egzemplarze sprzętu sportowego takich jak łapa trenerska marki Daniken oraz mała tarcza treningowa.

Środki uzyskane ze sprzedaży internetowej, podobnie jak pozostałe zyski pochodzące z zagospodarowania powojskowego sprzętu Agencja przekaże na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych RP.