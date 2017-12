Wybijał szyby w meczecie. Chuligan w rękach policji

Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o wybicie kilku szyb w meczecie. W jego mieszkaniu zabezpieczyli ulotki nawołujące do nienawiści na tle różnic wyznaniowych.

Kilkanaście dni temu ktoś wybił szyby w Ośrodku Kultury Muzułmańskiej w Warszawie. Policjanci przyjmując zawiadomienie o przestępstwie, zabezpieczyli nagranie z monitoringu.

Kilka dni temu policjanci zatrzymali 34-latka. Dodatkowo zabezpieczono w jego mieszkaniu ulotki nawołujące do nienawiści na tle różnic wyznaniowych. Okazało się też, że jest on poszukiwany nakazem doprowadzenia do aresztu śledczego za kradzież.

Mężczyzna usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia o charakterze chuligańskim oraz posiadania ulotek nawołujących do nienawiści na tle różnic wyznaniowych. Mężczyzna był już wcześniej zatrzymywany za uszkodzenie mienia, narkotyki oraz kradzież z włamaniem.