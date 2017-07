Uczniowie skonstruowali robota, pojadą z nim do USA (zdjęcia, wideo)

Skonstruowali robota i szykują się do wyjazdu do Waszyngtonu. Za kilka dni uczniowie z powiatu kraśnickiego jako jedyna drużyna z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej weźmie udział w turnieju FIRST Global. Tymczasem już w styczniu 2018 r. w Lublinie odbędzie się pierwszy w tej części kraju turniej dla uczniów podstawówek – First Lego League.