Firma szuka pracowników. Chce zatrudnić 70 osób

Operatorów maszyn do recyklingu, operatorów wózków widłowych, mechaników i osób do sortowania śmieci – tych pracowników poszukuje firma AKPOL do swojego zakładu w Rzeczycy Ziemiańskiej (powiat kraśnicki). W sumie chodzi o 70 osób.

Firma AKPOL powstała w 2005 roku. – Od 12 lat z pasją i zaangażowaniem zajmujemy się przeprowadzaniem procesu recyklingu tworzyw sztucznych – produkujemy regranulat polipropylenu i polietylenu – opisuje Adam Kuś, właściciel firmy AKPOL.

Firma zajmuje się skupem odpadów i ich przetwarzaniem. – Rocznie przetwarzamy około 20 000 ton odpadów – wylicza Kuś. – Są to głównie odpady opakowaniowe – butelki po szamponach, płynach do mycia naczyń itp. Jak też zużyte wiadra, miski i doniczki. Surowce do produkcji pozyskujemy z RIPOKów (Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych-red.) i sortowni odpadów. Do naszego zakładu trafiają już posortowane tworzywa.

Z produkowanego w zakładzie regranulatu powstają różnego rodzaju opakowania i produkty. – Z regranulatu polipropylenowego nasi klienci wytwarzają wiadra, miski, skrzynki i doniczki – wylicza właściciel firmy AKPOL. – Z regranulatu polietylenowego można wytworzyć opakowania plastikowe, rury, części samochodowe, folie, kanistry czy beczki. Obrazowo – ze zużytych wiader wytwarzamy surowiec, z którego można ponownie wyprodukować wiadra.

Firma chce zwiększyć zatrudnienie w swoim zakładzie. – Obecnie zatrudniamy 120 osób, z czego 90 procent są to pracownicy produkcyjni – operatorzy maszyn do recyklingu, pracownicy sortowni, magazynierzy i pracownicy warsztatu – wylicza Kuś. – Aktualnie poszukujemy 70 osób. Zatrudnimy operatorów maszyn do recyklingu, operatorów wózków widłowych, mechaników. Dla kobiet oferujemy pracę przy sortowaniu odpadów. Jedynym wymaganiem jest chęć do pracy.

Nowi pracownicy przez rozpoczęciem pracy przejdą szkolenie w zakładzie.