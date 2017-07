Otrzymali dofinansowanie z ministerstwa. Na liście m.in. boisko przy "Reju"

17 lipca br. Ministerstwo Sportu i Turystyki przedstawiło listę podmiotów, które otrzymają dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej”. Wśród nich jest Powiat Kraśnicki, który otrzyma 309 tys. zł na budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią i bieżni prostej ze skokiem w dal. Drugie tyle na zaplanowaną inwestycję Starostwo Powiatowe w Kraśniku dołoży z własnego budżetu.

Boisko powstanie przy Zespole Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku. – Jeśli uda się szybko ogłosić i rozstrzygnąć przetarg, inwestycja mogłaby zostać zrealizowana jeszcze w tym roku – mówi Mateusz Kaproń, kierownik wydziału inwestycji Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

To nie jedyna sportowa inwestycja, którą Powiat Kraśnicki zlecił. Do 20 sierpnia br. ma zostać zbudowana bieżnia okrężna wokół boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1, które zostało oddane do użytku we wrześniu 2015 r.

Natomiast w przyszłym roku władze powiatu kraśnickiego będą starać się o dofinansowanie ze środków ministerialnych do budowy kompleksu boisk i kortów tenisowych przy Zespole Szkół nr 3. Jeśli się to uda wszystkie kraśnickie szkoły powiatowe będą mieć nowoczesną infrastrukturę sportową.

– Mamy to szczęście, że wiceministrem sportu jest kraśnicki poseł Jarosław Stawiarski, który wspiera działania naszych lokalnych samorządów mające na celu rozbudowę bazy sportowo-rekreacyjnej, nie tylko tej szkolnej – mówi Andrzej Maj, starosta kraśnicki. – Jestem przekonany, że dzięki temu wiele podobnych inwestycji uda się jeszcze zrealizować w powiecie kraśnickim.

Poza inwestycją przy ZS nr 2 w Kraśniku na ministerialnej liście znalazły się również inne inwestycje z terenu powiatu kraśnickiego - gmina Dzierzkowice (budowa hali sportowej, 2,9 mln zł dofinansowania) oraz miasto Urzędów (dwa boiska wielofunkcyjne, 470 tys. zł dofinansowania).