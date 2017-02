– Aparat USG, respiratory, aparaty do znieczuleń, a więc sprzęt który na SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy-red.) powinien być i jest wymagany przepisami – wylicza najbliższe zakupy do szpitala Marek Kos, dyrektor SPZOZ w Kraśniku. – Niestety to są dosyć drogie zakupy. Z kolei jeśli chodzi o infrastrukturę to bardzo potrzebna jest druga winda w szpitalu.

Przetarg na zakup sprzętu lada dzień zostanie rozpisany. Zaś prace budowlane mają ruszyć od kwietnia.

Kolejne inwestycje

To kolejne, zaplanowane już na najbliższe miesiące inwestycje, które usprawnią pracę szpitala powiatowego. W miniony piątek miało miejsce uroczyste otwarcie nowej przychodni specjalistycznej. Powstała w budynku po poradni pulmonologicznej, który kilka lat stał pusty. – Po decyzji sanepidu budynek ten w 2008 roku musieliśmy zamknąć – wyjaśnia dyrektor SPZOZ w Kraśniku.

Wymagał bowiem gruntownego remontu. Ten udało się w końcu wykonać. – Koszty przebudowy to 1 mln 360 tys. zł – wylicza dyrektor Kos. – Kwota ta jest już rozliczona. Pacjenci są przyjmowani w nowych warunkach już od stycznia. W nowej rzeczywistości pracuje też personel medyczny.

Przychodnia znajduje się w sąsiedztwie budynku głównego szpitala, jest też połączona z budynkiem, w którym mieści się administracja. Przed przenosinami, poradnie były zlokalizowane zarówno w budynku administracji – jak chociażby ginekologiczno-położnicza czy neurologiczna jak też budynku głównym szpitala m.in. poradnia chirurgiczna, ale też i rejestracja.

– Teraz wszystko jest już w jednym miejscu – zaznacza dyrektor Kos.

W uroczystym otwarciu poradni uczestniczył m.in. pochodzący z Kraśnika wiceminister sportu Jarosław Stawiarski. – Każda inwestycja w człowieka w powiecie kraśnickim i województwie lubelskim jest bliska mojemu sercu – podkreśla wiceminister Stawiarski. – Kraśnik i powiat kraśnicki to są to jednak miejsca gdzie chcemy żyć i gdzie prawdopodobnie się zestarzejemy. Dlatego każda taka inwestycja cieszy.

Będzie jeszcze więcej

Tymczasem na ten rok zadań do wykonania dyrektor szpitala w Kraśniku zaplanował więcej. Do głównego budynku szpitala w starym Kraśniku z dzielnicy fabrycznej zostaną przeniesione kolejne oddziały w tym kardiologiczny. – Mam już przygotowany projekt i mogę ogłaszać przetarg dotyczący prac – zapowiada dyrektor Kos. – W planach mam też zagospodarowanie pomieszczeń, w którym mieściły się poradnie specjalistyczne w głównym budynku szpitala. Jest to po drugiej stronie pracowni tomografii komputerowej. W tym miejscu chcę zrobić pracownię endoskopową, która będzie i dla pacjentów szpitala jak też tych osób, które przychodzą z domu.

Z kolei na trzecie piętro ma trafić oddział położniczy i ginekologia, który obecnie mieści się jeszcze w części fabrycznej Kraśnika. Tym sposobem wszystkie oddziały szpitalne byłyby już w jednym miejscu – w budynku przy ul. Chopina.

– Uważam, że szpital w tej lokalizacji się zmieści – zapewnia dyrektor Kos.

Lądowisko dla helikopterów już działa



Od tygodnia lądowisko dla helikopterów medycznych w Kraśniku jest już zarejestrowane. W miniony piątek odbyło się jego uroczyste otwarcie. – Mieszkańcy Kraśnika czekali na tę inwestycję, bo każdy chce się czuć bezpiecznie – wskazuje Andrzej Maj, starosta kraśnicki. – Traktujemy tę inwestycję jako element wzmocnienia działalności naszego szpitala, ponieważ chcemy żeby SOR w Kraśniku funkcjonował. Chcemy też aby nasz szpital zawsze był konkurencyjny. Teraz mamy jedno z najnowocześniejszych lądowisk w województwie lubelskim.

Cała inwestycja odbyła się w 2016 roku. Od stycznia 2017 r. z lądowiska może korzystać już Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Lądowisko znajduje się ok. 500 metrów od szpitala.