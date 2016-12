Inwestycje w pow. kraśnickim za 27 mln zł. Na co zostaną wydane pieniądze?

27 milionów złotych – na taką kwotę zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne powiatu kraśnickiego na 2017 rok. Większość inwestycji dotyczy przebudowy dróg, w tym tej od strony podstrefy ekonomicznej w Kraśniku do Urzędowa.

Wczoraj Rada Powiatu przegłosowała budżet na przyszły rok. 12 radnych było „za”, 7 wstrzymało się od głosu. Nie było głosów przeciw.

Najważniejszą inwestycją na przyszły rok jest projekt drogowy, którego zakładany koszt z dofinansowaniem unijnym to ponad 6 mln zł. Inwestycja dotyczy modernizacji ponad 14 km drogi powiatowej – od centrum Urzędowa do Popkowic, a potem w stronę Dąbrowy Bór i Kraśnika aż do podstrefy ekonomicznej.

– Czekamy na podpisanie umowy z marszałkiem województwa, którą w imieniu wszystkich starostów podpisze Paweł Pikula, starosta lubelski – mówi Andrzej Maj, starosta kraśnicki. – Jeśli by się udało to chcielibyśmy ją podpisać w pierwszej połowie przyszłego roku. Później ogłosilibyśmy przetarg i przystąpili do prac.

Niejako kompleksowo z tą inwestycją w 2017 r. będzie wyremontowana też droga od Popkowic do Wilkołaza. To przedsięwzięcie powiat będzie realizować wspólnie z gminą Wilkołaz. Kosztorys inwestycji opiewa na kwotę ponad 2 mln zł.

Powiat kraśnicki chce przebudować również inne drogi – w tym m.in. Józefów – Dzierzkowice, Gościeradów – Kosin i Słodków II – Szastarka Stacja. Wszystkie trzy zadania zostaną sfinansowane przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i przy wsparciu lokalnych samorządów.

– W sumie chcemy wyremontować ok. 45 km dróg – wylicza starosta kraśnicki.

Wśród przyszłorocznych wydatków inwestycyjnych są też te oświatowe i sportowe. Między innymi w Zespole Szkół nr 1 w Kraśniku powstanie bieżnia wokół nowego boiska ze sztuczną nawierzchnią. Nowe boisko wielofunkcyjne zostanie zbudowane zaś przy Zespole Szkół nr 2 („Rej”). Urzędnicy zaplanowali też rozpoczęcie budowy nowoczesnych Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół nr 3. Inwestycja ta powinna zakończyć się w 2018 r.

Wśród zaplanowanych inwestycji jest też termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. – Chodzi o Zespoły Szkół nr 1 i 2 (na zdjęciu) oraz budynki szpitala w dzielnicy fabrycznej – informuje Daniel Niedziałek, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Na realizację zadań inwestycyjnych Zarząd Powiatu Kraśnickiego planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 3,5 mln zł.