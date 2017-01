Kraśnik: Likwidują gimnazjum. Jaka przyszłość czeka nauczycieli?

Boimy się o swoją przyszłość. Ludzie nie śpią po nocach. Zastanawiają się co będzie z nami dalej – przyznają nauczyciele Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kraśniku. – To jest najgorsza z możliwych koncepcji. Obecnie wygląda to tak, że nasz zakład pracy - gimnazjum może znaleźć się w stanie likwidacji. A to wiąże się ze zwolnieniami.

Urząd Miasta w Kraśniku uspokaja. – Wczoraj pan burmistrz podpisał projekt dostosowania sieci szkół w związku z reformą oświaty – mówi Emilia Łukasik, p.o. rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Kraśniku. – Rzeczywiście w przypadku Publicznego Gimnazjum nr 1 nie jest przewidziane przekształcenie w szkołę podstawową ani łączenie z żadną inną szkołą. W budynku będą uczyć się tylko gimnazjaliści.

Dlaczego? – Gdyby w miejsce wygaszanego gimnazjum miała powstać szkoła podstawowa wiązałoby się to ze zmianą obwodów szkolnych. Trzeba by było tworzyć je na nowo – wskazuje Łukasik. – A gdy obwody szkolne się nie zmieniają to zyskujemy na czasie. Do 2019 roku (wtedy gimnazjum ukończą ostatni uczniowie-red.) mamy czas, aby zaobserwować jak wygląda sytuacja demograficzna w Kraśniku, ilu rzeczywiście jest uczniów. Zdarza się bowiem tak, że dzieci są w mieście zameldowane, ale do naszych szkół nie uczęszczają.

Póki co żadne decyzje co do przyszłości PG nr 1 nie zapadły. – Projekt nowej sieci szkół został skierowany do kuratorium oświaty. Opinia kuratora będzie dla nas wiążąca – dodaje Łukasik. – Może okazać się, że kurator na naszą propozycję się nie zgodzi.

Magistrat zapewnia, że o zwolnieniach nauczycieli na razie nie ma mowy. – Póki co żadne ruchu kadrowe nie są zaplanowane – mówi Łukasik.

W roku szkolnym 2017/2018 w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kraśniku będzie się uczyć 317 uczniów, obecnie jest ich 459.