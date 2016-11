Kraśnik: Miasto ma zadbać o drogi powiatowe. W lecie

– Miasto Kraśnik zwróciło się do nas z propozycją współpracy przy utrzymaniu dróg powiatowych w okresie od marca do listopada – potwierdza Daniel Niedziałek, rzecznik Starostwa Powiatowego w Kraśniku. – Uzgodniliśmy, że samorząd miejski, zajmując się własnymi drogami, będzie także odpowiadał za koszenie trawy przy drogach powiatowych, za sprzątanie przystanków i zamiatanie ulic. Chodzi o większość dróg powiatowych na terenie miasta. Starostwo przeznaczy na ten cel 100 tys. zł rocznie.

Gotowy jest już projekt uchwały w tej sprawie. Radni zajmą się tym tematem podczas sesji 24 listopada. Porozumienie między samorządami dotyczy wyłącznie okresu letniego. Dlaczego?

– Możliwość podpisywania porozumienia na całoroczne utrzymanie dróg nie była rozważana przez strony porozumienia, bo nie widzieliśmy takiej potrzeby – wyjaśnia Emilia Łukasik, p.o. rzecznik Urzędu Miasta w Kraśniku. – Urzędowi Miasta zależało na przejęciu utrzymania letniego, ze względu na to, że drogi zarządzane przez powiat to główne, najczęściej używane drogi w mieście. Skargi mieszkańców dotyczyły przede wszystkim czystości jezdni przy krawężnikach, zarastania chodników i niekoszonej trawy na poboczach.

Zastrzeżeń, co do zimowego utrzymania dróg mieszkańcy nie mieli. – Odśnieżanie dróg zimą odbywa się sprawnie i mieszkańcy nie zgłaszali do niego zastrzeżeń – dodaje Łukasik. – Zarząd Dróg Powiatowych dysponuje odpowiednim sprzętem do utrzymania dróg zimą, więc nie byłoby zasadne przekazywać zadania miastu. Z naszej strony przejęcie utrzymania letniego pomoże zadbać o estetykę wielu ważnych ulic, które budują wizerunek miasta. Zdajemy sobie sprawę z tego, że powiat sprawuje pieczę nad drogami na rozległym terenie okolicznych gmin. Miasto ma możliwość szybkiego reagowania na bieżące zgłoszenia.

Przez Kraśnik przebiegają także drogi wojewódzkie i krajowe. Obecnie miasto nie planuje podpisywać podobnych porozumień z zarządcami tych pozostałych dróg.