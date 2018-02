Pomnik smoleński w Kraśniku. Rzeźba prezydenta powstaje w Krakowie

– 8 lutego do Starostwa Powiatowego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę Pomnika Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Został złożony przez lubelską Fundację „Ruch Solidarności Rodzin”, bowiem kraśnicki społeczny komitet budowy nie mógł formalnie z takim wnioskiem wystąpić – mówi Daniel Niedziałek, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Pomnik ma zostać ustawiony na miejskiej działce, w pobliżu kościoła, na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Balladyny w Kraśniku. Pomnik będzie się składać z odlewu nieregularnej bryły, która ma kojarzyć się ze szczątkami rozbitego tupolewa. Na bryle ma zostać umieszczona granitowa tablica z nazwiskami wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Na pomniku znajdzie się też godło państwowe. Będzie też krzyż. Kolejnym elementem pomnika będzie ustawiony obok odlew postaci prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

– Zgodnie z przepisami prawa budowlanego mamy maksymalnie 65 dni na rozpatrzenie wniosku – informuje rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Kraśniku. – Udzielenie pozwolenia będzie zależało od zgodności z przepisami prawa i z planem zagospodarowaniem przestrzennego. Są to jedyne kryteria, które możemy wziąć pod uwagę, chociaż zdajemy sobie sprawę jak wielkie emocje budzi ta inicjatywa. Docierają do nas liczne, krytyczne głosy dotyczące pomnika i proponowanej lokalizacji. Szkoda, że nie wzięto pod uwagę głosu opinii publicznej i nie przeprowadzono w tym celu ankiety wśród mieszkańców. Pomysł postawienia pomnika, zwłaszcza w tym miejscu, budzi wśród kraśniczan kontrowersje i wyraźnie podzielił lokalną społeczność. Jednak nas, jako organ administracji, do oceny wniosku obligują przepisy prawa.

Nie wiadomo kiedy pomnik miałby zostać odsłonięty. Nie ma jeszcze żadnej wstępnej daty.

– Nie mamy wyznaczonego jeszcze żadnego terminu odsłonięcia Pomnika Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Kraśniku – mówi Jan Albiniak, przewodniczący Rady Miasta w Kraśniku i przedstawiciel Fundacji „Ruch Solidarności Rodzin” w Lublinie, która złożyła wniosek o pozwolenie na budowę monumentu. – Nie ma żadnej presji czasowej ani żadnych zobowiązań, które mielibyśmy spełnić, jeżeli chodzi o dotrzymanie terminu budowy.

Prace nad kraśnickim pomnikiem smoleńskim już się rozpoczęły. – Autorem pomnika jest Andrzej Krawczak. Ten pochodzący z Kraśnika artysta pracuje w Krakowie – dodaje Jan Albiniak. – W tym mieście powstaje też pomnik.