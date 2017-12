Powiat kraśnicki remontuje drogi. Jakie inwestycje w 2018 roku?

Powiat kraśnicki przymierza się do kolejnych remontów dróg. Na 2018 rok zostały zaplanowane też inwestycje drogowe, które powiat zrealizuje wspólnie z innymi samorządami

Jednym z ważnych zadań zaplanowanych na przyszły rok jest modernizacja 14-kilometrowego odcinka drogi z Urzędowa przez Popkowice do strefy ekonomicznej w Kraśniku. Dzięki tej inwestycji dojazd do niej od strony Urzędowa będzie dużo lepszy, bo kierowcy będą jechać po nowej nawierzchni.

Dróg do remontów powiat wyznaczył więcej. – W projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowaliśmy też kilka innych dużych inwestycji drogowych. Będzie to przebudowa dróg powiatowych Stróża-Sulów, w Trzydniku Dużym i wspólnie z miastem ulic Lubelska – Strażacka – Piłsudskiego w Kraśniku – wylicza Andrzej Maj, starosta kraśnicki. – Powiat przekaże również dotację Urzędowi Marszałkowskiemu na remont ul. Urzędowskiej i Lubelskiej (czyli na drogę wojewódzką nr 833 – red.). Zabezpieczyliśmy też 2,5 mln zł na remonty dróg realizowane co roku wspólnie z gminami. W tym przypadku szczegóły zostaną ustalone z wójtami i burmistrzami na spotkaniu na początku nowego roku.

Tymczasem w tym roku, dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w trzech gminach w powiecie kraśnickim zostało wyremontowanych ponad 11 km dróg. Powiat i samorządy pokrywają 1/3 kosztów tych inwestycji. Przebudowany został ponad 5-kilometrowy odcinek drogi Szastarka – Słodków Drugi, po remoncie jest też liczący 3,3 kilometra odcinek drogi z miejscowości Dzierzkowice Wola do Sosnowej Woli oraz 2,5-kilometrowy odcinek łączący Mniszek z Łanami.

– W tym roku przebudowaliśmy blisko 40 km dróg powiatowych – podkreśla starosta kraśnicki. – To 1/10 tego czym administruje Zarząd Dróg Powiatowych. Cieszę się zwłaszcza z dużych zadań, które udało nam się wykonać, czyli modernizacji drogi Popkowice – Wilkołaz (7 km, wartość inwestycji to 2 mln zł) i inwestycji zrealizowanych z dofinansowania z PROW jesienią. Ale dla mieszkańców równie ważne są te mniejsze remonty w ich miejscowościach, gdzie w grę wchodzi naprawa najbardziej zniszczonych odcinków, czym zajmujemy się wspólnie z władzami gmin i miast naszego powiatu.