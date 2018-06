Pod dzieckiem urwała się huśtawka. Radna prosi o przegląd pozostałych

Radna Angelika Marcinkowska apelowała do urzędników o przegląd urządzeń do zabawy dla dzieci, zwłaszcza huśtawek. Prośba nie była przypadkowa, bo pod koniec kwietnia na placu przy ul. Sikorskiego, w parku „przy kamieniu” w Kraśniku Fabrycznym, pod dzieckiem zerwała się huśtawka.

– O tej sytuacji wiem od jednej z matek, która tam była wtedy ze swoim dzieckiem – relacjonuje radna Angelika Marcinkowska. – Dziecko, które spadło z huśtawki zostało zabrane do szpitala. Z tego co wiem skończyło się na potłuczeniach. I dodaje: Plac w parku „przy kamieniu” to jest miejski plac zabaw, w związku z tym apelowałam o sprawdzenie tych urządzeń.

O uszkodzonej huśtawce Kraśnickie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe dowiedziało się od Straży Miejskiej.

– Huśtawka została naprawiona. Uszkodzony był łącznik między łańcuchem a siedziskiem – opisuje Sylwia Łukasik, prezes spółki KPM w Kraśniku. – Przyczyną uszkodzenia, najprawdopodobniej, był akt wandalizmu. Huśtawki, tak jak i inne urządzenia zabawowe na placach zabaw kontrolowane są raz w tygodniu.

Poza cotygodniowymi oględzinami, urządzenia znajdujące się na placach zabaw są sprawdzane także podczas kontroli kwartalnej i rocznej. – Kontrole cotygodniowe i kwartalne przeprowadzają pracownicy spółki, kontrola roczna przeprowadzana jest przez specjalistę niezależnego od zarządcy – zaznacza Łukasik.

– Sprawdzana jest kompletność i zużycie urządzeń, uszkodzenia będące wynikiem aktów wandalizmu i ogólny stan bezpieczeństwa. Ostatnia kontrola kwartalna była 21 maja. Wszelkie braki lub uszkodzenia w infrastrukturze placów zabaw, stwierdzone podczas kontroli, usuwane są na bieżąco. Urządzenia zabawowe na placach zabaw są też systematycznie konserwowane.

W 2018 roku spółka KPM sprawuje nadzór nad 18 placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi. Znajdują się one m.in. w Parku Jana Pawła II, przy ul. Harcerskiej 4, ul. Kolejowej 28, ul. Rumiankowej 2 i ul. Sikorskiego.