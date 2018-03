Więcej prądu w Strefie Inwestycji Kraśnik. Przybędzie też inwestorów?

Dla tych przedsiębiorców, którzy działają w Strefy Inwestycji Kraśnik obecnego zasilania w energię elektryczną w zupełności wystarczy – mówi January Pawlos z Urzędu Miasta w Kraśniku. – Ale jeśli chcielibyśmy, aby firm prowadzących działalność na terenie strefy było więcej, to moc musi być większa. Dlatego już od dłuższego czasu o to zwiększenie zabiegaliśmy.

W końcu się udało. – Teraz już w 100 proc. nasze potrzeby będą zaspokojone. Nawet gdyby udało się nam sprzedać wszystkie działki na terenie kraśnickiej podstrefy ekonomicznej – dodaje Pawlos.

– Aktualna moc przyłączonych obiektów to 1,667 MW. Po przebudowie planowanej linii SN dodatkowa moc do zasilania strefy to ok. 2MW – podaje Adam Rafalski, rzecznik prasowy spółki PGE Dystrybucja.

– Obecnie w trakcie realizacji jest drugi odcinek linii kablowej od linii napowietrznej SN Budzyń-Abramowice (Krężnica Jara) – informuje rzecznik PGE Dystrybucja. – Planowany termin zakończenia prac budowlanych to koniec kwietnia 2018 r.

W kraśnickiej podstrefie TSSE obecnie działa pięć przedsiębiorstw. Rozpoczęciem działalności są zainteresowane kolejne firmy z branży papierniczej, metalowej i maszynowej.

– Rozmowy jednak są jeszcze w zbyt wczesnym etapie, aby móc udzielać bardziej szczegółowych informacji – ucina Pawlos. I dodaje, że zachętą do inwestowania w mieście są takie planowane inwestycje jak budowa drogi S-19 i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 833 Kraśnik-Chodel.

– Na ożywienie w tej dziedzinie powinny także wpłynąć modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej z Lublina do Stalowej Woli i budowa w Kraśniku nowoczesnego dworca PKP – dodaje Pawlos.

Kraśnicki magistrat chce również powiększyć teren pod inwestycje.

– W najbliższej przyszłości planujemy przystąpić do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tak, aby w pobliżu drogi nr 833 utworzyć nowe obszary pod tereny inwestycyjne, które na pewno jeszcze bardziej zwiększyłyby atrakcyjność inwestycyjną naszego miasta – zaznacza January Pawlos.

W Kraśniku poza podstrefą TSSE Euro-Park Wisłosan działa również druga podstrefa – Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, gdzie działalność prowadzi Fabryka Łożysk Tocznych i firma Cyclone.