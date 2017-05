Półtoraroczne dziecko trafiło do szpitala w Lublinie. (fot. Dorota Awiorko archiuwm)

W czwartek przed południem w Lasach w powiecie kraśnickim zderzyły się dwa samochody. Półtoraroczne dziecko trafiło do szpitala w Lublinie. Na miejscu ruch odbywa się wahadłowo.

Do zdarzenia doszło około godziny 11 na drodze krajowej nr 19. – Skoda uderzyła w tył audi, w którym znajdowało się półtoraroczne dziecko. Zostało one przetransportowane do szpitala w Lublinie, ale ze wstępnych ustaleń wynika, że nie odniosło poważnych obrażeń – mówi starszy aspirant Janusz Majewski z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.