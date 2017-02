Krasnystaw: Co się zmieni na żołnierskich mogiłach?

Krasnostawscy radni zgodzili się by przejąć od wojewody lubelskiego obowiązek utrzymania wojennych mogił. Ponadto poparli pomysł władz miasta, które chcą nadać właściwą rangę żołnierskim kwaterom na miejscowym cmentarzu.

– Kwatery znajdują się w złym stanie technicznym, to nie licuje z powagą tego miejsca – przyznaje dr Radosław Dąbrowski, kierownik Wydziału Organizacyjnego UM Krasnystaw.

Miasto ma już gotowy projekt planowanej inwestycji. Problemem są pieniądze, o które zabiega.

Chodzi o godne upamiętnienie obrońców Ziemi Krasnostawskiej poległych w 1920 i 1939 r. Spoczywają oni w południowej części cmentarza przy ul. Okrzei. Miejsce ich pochówku to sześć rzędów ziemnych mogił w cementowych obrysach. Każdą mogiłę wyznacza cementowy krzyż z imieniem i nazwiskiem poległego. Jedynie na nielicznych widnieje napis: żołnierz nieznany.

– W ramach planowanego remontu wokół kwater zostanie ułożona nowa nawierzchnia z kostki brukowej – tłumaczy Dąbrowski. – Same mogiły mają być odtworzone w kształcie zbliżonym do obecnego, ale już z użyciem tak trwałego materiału, jak granit. Odnowione zostaną także krzyże i tablice inskrypcyjne. Projektant zadbał także o alejki. Ponadto zrobione zostanie ogrodzenie, które wydzieli kwaterę wojenną z całości cmentarza rzymskokatolickiego. Wszystko to ma się wpisywać w obecną, architektoniczną kompozycję tamtejszego cmentarza wojennego.

Żołnierskie mogiły nadal ma porastać trawa. Po sąsiedzku stanie estetyczna tablica informacyjna. Przy renowacji zostaną zastosowane charakterystyczne detale nawiązujące do historii. Na granitowych krzyżach w obrębie kwater uczestników wojny bolszewickiej zostaną zainstalowane mosiężne odlewy orła z 1920 r. Z kolei na kwaterach żołnierzy poległych w kampanii wrześniowej mają być zamontowane płaskorzeźby będące kompozycją orła z flagą oraz mosiężne odlewy orła zgodnego z wizerunkiem obowiązującym w 1939 r.