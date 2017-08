Nie podobało mu się, co myślą na jego temat. O morderstwie opowiedział w pociągu

Do zabójstwa doszło 12 lipca, w domu Janusza i Jolanty C. Małżonkowie mieszkali razem ze swoim kuzynem, 84-letnim Stanisławem M. W domu mieszkał też ich syn - 28-letni Przemysław C. Kilka tygodni przed zbrodnią, do wprowadził się do nich drugi z braci - 30-letni Krzysztof C. Mężczyzna wyszedł z więzienia, gdzie odsiadywał wyrok za rozbój i znęcanie się nad rodzicami i bratem.

Z ustaleń śledczych wynika, że 30-latek planował zabójstwo. 12 lipca rano, kiedy rodzice wyszli z domu przyniósł z drewutni siekierę. Ukrył ją w kuchni na krześle pod ubraniami.

– Krzysztof C. od pewnego czasu planował zabójstwo rodziców i kuzyna – przyznaje Bartosz Wójcik, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu. – Nie miał szczególnego motywu, poza subiektywnymi odczuciami co do stosunku tych osób do niego.

Śledczy nie ujawniają dokładnych wyjaśnień, jakie składał Krzysztof C.