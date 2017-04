Wymusił pierwszeństwo. 48-latek stracił prawo jazdy

W czwartek w miejscowości Wał w powiecie krasnostawskim doszło do groźnie wyglądającej kolizji. 48-latek kierujący volkswagenem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 29-latce podróżującej volvo. Kobieta trafiła do szpitala.

Do zdarzenia doszło po godzinie 13 na drodze krajowej nr 17. 48-latek kierujący volkswagenem włączał się do ruchu i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 29-latce kierującej volvo, która jechała w kierunku Lublina. Kierująca volvo, pomimo gwałtownego hamowania, najechała na tył volkswagena, a następnie zjechała z drogi i uderzyła w przydrożne drzewo. Kobieta trafiła do szpitala z ogólnymi potłuczeniami. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.