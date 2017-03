Gdzie zjeść dobry makaron w Lublinie? TOP 7 miejsc

Kliknij w galerię wyżej żeby zobaczyć miejsca

Do najpopularniejszych rodzajów makaronu w lubelskich restauracjach należy klasyczne spaghetti. Ze spaghetti często wygrywa tagliatelle. To rozkoszne gniazdka wstążek. Mnie najbardziej smakują z sosem sporządzonym ze śmietany, niebieskiego sera pleśniowego, masła, świeżych ziół i odrobiny białego wina.

Klienci lubią także penne, krótkie rurki ścięte pod kątem ostrym, doskonałe do zawiesistych sosów. Ostatnio na topie jest casarecce, makaron charakterystycznie zwinięty i zagięty na kształt rynienki. Wszystko po to, żeby zatrzymać jak największą ilości sosu.

A co z dodatkami? W Lublinie bardzo lubiane są makarony z owocami morza, z boczkiem, grzybami i serami oraz klasyczna carbonara. Restauratorzy zabiegają o względy klientów. Już możecie zjeść na przykład pasta Amatriciana. W głównej roli na talerzu: guanciale, surowa, dojrzewająca wędlina z policzków wołowych lub podgardla. Ta włoska wędlina, płukana w czerwonym winie i wędzona w dębowym dymie, na koniec aromatyzowana czosnkiem, szałwią, rozmarynem, a nawet peperoncino w makaronie sprawdza się znakomicie.

Jak dobrze ugotować makaron

Wrzucamy makaron do wrzącej, osolonej wody z dodatkiem kropli oleju i mieszamy, by się nie posklejał. Nie łamiemy długiego spaghetti, stopniowo go zanurzamy, układając zwoje wzdłuż ścian garnka.

Idealnie ugotowany makaron to taki, który po naciśnięciu nożem stawia opór. Do makaronu Włosi jedzą przeróżne sosy. Najsłynniejszy - boloński - robiony jest do szerokich wstążek tagliatelle. Należy wziąć cielęcinę, wieprzowinę, dobrą oliwę. Do cebuli duszonej na oliwie dodaje się startą marchewkę i seler naciowy, potem mięso, wino czerwone, pomidory.

Czarny makaron

Jeśli chcecie zrobić szybkie i efektowne danie z makaronu, najlepiej zaopatrzyć się w czarny makaron, barwiony atramentem z kałamarnicy lub mątwy. Do niedawna ekskluzywny, dziś do kupienia w popularnych sieciach handlowych.

Najlepiej podać go z białym sosem przyrządzonym na bazie śmietany i sera pleśniowego. W garnuszku trzeba podgrzać śmietankę i dodać pokruszony ser pleśniowy (najlepsza będzie gorgonzola). Doprawić pieprzem i posiekanym szczypiorkiem i podgrzewać, aż ser się rozpuści. Ponieważ czarny makaron ma lekko morski smak, idealnie pasują do niego owoce morza.