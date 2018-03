Obaj pracowali we Włoszech. Obaj przygotowali zwycięskie danie w konkursie

Choć do Mediolanu poleci Paweł Gałecki, to od razu zaznacza, że zwycięskie danie przygotowali razem z Darkiem i w tym tandemie nie ma ważniejszych. Można powiedzieć, że Darek Cygan jest trenerem Pawła. Obaj pracowali we Włoszech, obaj pasjonują się włoską kuchnią.