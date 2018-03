Święta od kuchni. Przepisy na Wielkanoc - co warto przygotować wcześniej?

Do Wielkanocny zostało już niewiele czasu. Podpowiadamy, co warto wcześniej przygotować w kuchni. Jeszcze zdążycie zrobić białą kiełbasę, nastawić zakwas na żurek i zamarynować mięso na pieczyste. Najlepiej w oparciu o regionalne receptury.

Baleron białoruski

Składniki: cały kurczak, sól, pieprz, żelatyna, warzywa do wywaru.

Wykonanie: Ściągnąć skórę z kurczaka. Mięso pokroić w kostkę, przyprawić majerankiem, solą, pieprzem i wegetą. Dodać łyżeczkę żelatyny. Mięso ponownie zawinąć w skórę i uformować długi rękaw. Całość owinąć w siatkę i folię. Gotować godzinę, wyjąć mięso, wystudzić, zalać auszpikiem (galaretą z wywaru warzywnego i żelatyny) i udekorować.

Boczek w majeranku

Składniki: kilogram zamarynowanego boczku, 2 cebule, 3 ząbki czosnku, 1 łyżka margaryny, 11/2 łyżeczki majeranku, 1 łyżeczka papryki słodkiej, sól.

Wykonanie: czosnek obrać, posiekać i rozetrzeć z solą. Boczek osuszyć z marynaty. Skórkę naciąć w kratkę ostrym nożem. Boczek natrzeć czosnkiem, majerankiem oraz papryką. Następnie ułożyć w naczyniu żaroodpornym, polać stopioną margaryną i piec 45 min w piekarniku nagrzanym do temperatury 190°C. Cebule obrać, pokroić w cienkie plastry i dodać do boczku. Piec jeszcze 15 minut. Upieczony boczek ostudzić i pokroić w cienkie plastry.

Domowy chrzan

Składniki: 1 duży korzeń chrzanu (25 dag), 5 dag masła, 1 żółtko, ok. 3/4 szklanki słodkiej śmietanki, sól i cukier do smaku, sok z 1 cytryny.

Wykonanie: zetrzeć chrzan na drobnej tarce i przelać na sicie wrzątkiem. Masło stopić w rondelku, włożyć chrzan, krótko przesmażyć. Dodać tyle śmietanki, aby powstał gęsty sos. Silnie podgrzać, ale nie gotować. Gorący sos zaciągnąć żółtkiem. Dodać sól, cukier, sok z cytryny do smaku. Schłodzić. Najlepiej przygotować chrzan na dzień przed podaniem. Jest doskonały do zimnych mięs i ryb.

Kiszona kapusta na pierogi

Na targu kupujemy 2 główki kapusty. Szatkujemy nożem, lub na tarce. Wkładamy do dużego garnka i solimy (2-3 g soli na 1 kg kapusty). Kiedy kapusta zmięknie, ugniatamy ją pięścią. Tu trzeba się przyłożyć i podziałać pół godziny.

Dodajemy kilka listków laurowych, sporo kminku i 2 posiekane cebule. Mieszamy, przekładamy do wyparzonych słoików. Po dwóch dniach kapusta jest najlepsza. Jeśli kapusta ma wystąpić w roli surówki, możemy dodać do niej starte jabłko i marchew oraz doprawić olejem rzepakowym.

Marynata do mięs na pieczyste

Składniki: proporcje na 10 kg mięsa bez kości: 30 dag marchwi, 30 dag pietruszki, 30 dag selera, 50 dag cebuli, 30 dag oleju, 2 dag cukru, 5 g liści laurowych, 1 dag ziela angielskiego, 20 dag soli

Wykonanie: jarzyny oczyścić, umyć, pokroić w cienkie talarki, wymieszać z olejem, zmiażdżonymi przyprawami i cukrem. Następnie wygnieść je w rękach tak, by zaczęły puszczać sok. Dokładnie wymieszać. Nacierać jarzynami opłukane mięso, włożyć do garnka lub miski porcelanowej, przykryć, marynować trzy dni w temperaturze nie wyższej niż 7 °c.

Świateczny schab

Schab jest chudym i dość suchym mięsem. Stąd bardzo dobrze nadaje się na wędlinę. Kiedy już schab kupimy, należy oczyścić go z błon, umyć, osuszyć, natrzeć solą, pieprzem i ulubioną przyprawą, skropić oliwą i schować do lodówki na 12 godzin.

Następnie schab zalewamy zimną wodą, dodajemy listek laurowy, ziele angielskie, kilka ziaren pieprzu, trochę soli i gotować pół godziny. Dodać parę kropli maggi, gotować do miękkości. Schab wyciągnąć, osuszyć i schować do lodówki. Schab z dnia na dzień dojrzewa i jest coraz lepszy.

Udko gęsie na wielkanocny obiad

Kiedy nie było lodówek, konfitowanie było znaną metodę konserwowania żywności, a zwłaszcza mięsa. Długotrwałą obróbka termiczną w głębokim, własnym tłuszczu nadawała potrawie niezwykłą soczystość i smak.

Składniki: 4 udka, 3 kg gęsiego smalcu, 1 litr oleju, liść bobkowy, ziele, tymianek, sól, pieprz.

Wykonanie: nacieramy udka solą i pieprzem, odstawiamy na 2 godziny. Wrzucamy do rozgrzanego smalcu gęsiego z olejem wraz z przyprawami i gotujemy w temperaturze 80 stopni Celsjusza na wolnym ogniu. Po 3 godzinach, kiedy mięso jest bardzo miękkie, schładzamy i chowamy do lodówki. Z dnia na dzień udka nabierają smaku.

Zakwas na wielkanocny żurek

Składniki: 2/3 szklanki mąki żytniej razowej, kawałek skórki razowego chleba, jeden ząbek polskiego czosnku

Wykonanie: mąkę wsypać do słoja lub kamiennego garnka i wlać 3 szklanki ciepłej, przegotowanej wody. Dodać skórkę chleba i obrany czosnek. Naczynie przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na kilka dni. Ukiszony żur powinien mieć kwaskowy smak i charakterystyczny, apetyczny zapach. Kto lubi, może dodać więcej czosnku.

Ziemiański pasztet z królika

Składniki: 1 tuszka królika, 1 kg podgardla wieprzowego, 4 jajka, 2 marchewki, 1 pietruszka, 1 bułeczka, ziele angielskie, sól, pieprz, liść laurowy.

Wykonanie: królika i podgardle gotujemy z warzywami i przyprawami. Podgardle wyjmujemy po ok. godzinie gotowania natomiast królika gotujemy dłużej. Po wystudzeniu mięso oddzielamy od kości. Bułkę moczymy w wywarze. Następnie mięso, warzywa i namoczoną bułkę mielimy w maszynce 3 razy. Wbijamy jajka, doprawiamy pieprzem i solą i wszystko razem dokładnie wyrabiamy. nakładamy do brytfanki i pieczemy 40 min w temperaturze 180 c. Można podawać z konfiturami z borówek lub z żurawiny.