Wiosna, czyli najpiękniejszy czas w kuchni. Oto 10 zielonych dań

Zaczyna się najpiękniejszy czas w kuchni. Na straganach jest cukinia, młoda kapusta, ogórki na małosolne, polskie pomidory, szpinak i koperek. Na łąkach i miedzach kurdybanek, majowa pokrzywa i dziki szczaw. Oto 10 smacznych, zielonych dań

Zielono i sezonowo. Nowy trend coraz śmielej wkracza do restauracji w Lublinie i regionie. Prekursorem jest Jean Bos, który przez wiele lat gotował dla króla Belgii. - Każde mięso, warzywo i owoc miało certyfikat ze źródłem pochodzenia. Nie było produktów anonimowych. Na talerzach musiało być zielono od ziół, warzyw i kwiatów - wspomina Jean Bos. Dziś w restauracji Eco hotelu Agit komponuje dania z dużym udziałem kwiatów jadalnych.

- Dzikusy (jadalne chwasty) i kwiaty to mój konik - dodaje Agnieszka Filiks, która w swojej autorskiej restauracji Willa Filiks w Nałęczowie serwuje zupę z majowej pokrzywy.

Bluszczyk kurdybanek to jadalny chwast z błękitnymi kwiatuszkami. Jest doskonałym dodatkiem do potraw z ziemniaków i mięs. Liście babki lancetowatej można smażyć w cieście naleśnikowym. Czosnek niedźwiedzi idealnie nadaje się na zielone pesto, jest doskonałym dodatkiem do pierogów. Pokrzywa sprawdzi się w zupie i pikantnej tarcie.

A dziki szczaw? Zupę ze szczawiu gotował królowi Stanisławowowi Poniatowskiemu Paul Tremo. Oto przepis:

„Szczaw wypłucz, usiekaj, włóż w rondel i dodaj w proporcyją masła świeżego, co uduś trochę, i dobrym nalej rosołem, a gotuj kwadrans. Kiedy w lecie szczaw bardzo jest kwaśny, to gdy go usiekasz, wyciśnij sok z niego. Z szczawiu marynowanego także się tym samym robi sposobem. Wyjąwszy go z słoja, usiekaj, nalej rosołu, przygotuj, a jeżeli chcesz, to dodaj trochę masła”.

Caneloni ze szpinakiem

Składniki: 1 opakowanie Canneloni, 40 dag szpinaku, 1 jajko, masło, 4 ząbki czosnku, gałka muszkatołowa, mleko, mąka, sól, pieprz, pół szklanki śmietany, żółty ser.

Wykonanie: rurki sparzyć i osączyć. Na maśle udusić posiekany szpinak z czosnkiem, dodać startą gałkę, sól, pieprz. Jajo rozkłócić, dodać odrobinę mleka i mąki, wlać do szpinaku, wymieszać, następnie nakładać farsz do Caneloni.

Ułożyć w naczyniu żaroodpornym, posypać żółtym serem i polać śmietaną. Kto lubi, może do śmietany dodać przecier pomidorowy.

Chłodnik

Składniki: pęczek botwiny, pęczek rzodkiewek i pęczek koperku. 3 ogórki gruntowe, litr kefiru, 2 ząbki czosnku, sól, pieprz, 1 łyżka cukru, 1 cytryna, szczypiorek.

Wykonanie: umyć botwinkę, posiekać razem z buraczkami. Przełożyć do garnka, dodać łyżkę cukru, gotować 5 minut, schłodzić. Obrane ogórki i rzodkiewkę pokroić w drobną kostkę, dodać do wywaru razem z pokrojonym koperkiem i roztartym czosnkiem.

Dosłodzić, dodać sok z cytryny, wszystko dobrze wymieszać. Zalać kefirem, obficie posypać szczypiorkiem.

Mizeria po ukraińsku

Składniki: 15 dag białego sera, 4 średnie ogórki, pół szklanki śmietany, 8 ząbków czosnku, 1 cebula, szczypiorek, sól, pieprz.

Wykonanie: ogórki pokroić w plastry, ułożyć w salaterce, wymieszać z roztartym czosnkiem, doprawić solą z pieprzem. Posypać pokruszonym twarogiem, polać śmietaną, posypać drobno posiekaną cebulą i szczypiorkiem.

Młoda kapusta z koperkiem

Składniki: główka młodej kapusty, 2 cebule, 1 pęczek koperku, 2 łyżki mąki, 10 dag masła, listek, ziele, sól, pieprz.

Wykonanie: kapustę poszatkować, wrzucić do garnka, dodać przyprawy, zalać wodą, gotować pół godziny. Na maśle zeszklić cebulę, wsypać mąkę, podsmażyć, wlać wodę, dobrze wymieszać. Dodać do kapusty, wymieszać, dołożyć posiekany koperek. Można skropić sokiem z cytryny.

Pesto z niedźwiedziego czosnku

Składniki: 4 szklanki posiekanego czosnku niedźwiedziego, pół szklanki czarnych oliwek bez pestek, 6 łyżek startego parmezanu, 1 szklanka oliwy, świeżo zmielony pieprz.

Wykonanie: zmiksować czosnek, bazylię, oliwki, dodać parmezan, oliwę, wymieszać, doprawić solą. Przełożyć do wyparzonych słoiczków. Zalać odrobiną oliwy i schować do lodówki.

Pikantna sałatka z truskawek

Składniki: 0,5 kg truskawek, oliwa, sól, pieprz.

Wykonanie: Truskawki należy pokroić na połówki, skropić oliwą, posolić, posypać grubo mielonym pieprzem. Smakuje znakomicie z plastrami szynki i talerzem serów.

Tarta pokrzywowa Agnieszki Filiks

Składniki: 250 dag kaszy jaglanej, 7 jaj, 1 szklanka śmietany 18 %, duży pęczek pokrzyw, 1 łyżka masła, 2 łyżki kaszy manny, sól, pieprz, 30 dag ugotowanego udźca wołowego, 2 łyżki suszonych pomidorów, parmezan.

Wykonanie: kaszę jaglaną ugotować w lekko osolonej wodze, poczekać, aż wystygnie. Pokrzywy podsmażyć na maśle, żeby straciły ognisty posmak. Do miski wbić 6 jaj, dodać śmietanę i pokrzywy, zblenderować. Ugotowaną kaszę połączyć jajkiem i kaszą manną, posolić i wyłożyć na blachę do tarty.

Na tak przygotowanej tarcie ułożyć kawałki mięsa, na to suszone pomidory, zalać masą pokrzywową, lekko oprószyć parmezanem. Piec 40 minut w temperaturze 160 stopni Celsjusza.

Twarożek z kurdybankiem

Składniki: 25 dag sera półtłustego, 1 maślanka, 1 cebula, 3 oliwki faszerowane cytryną, 1 łyżeczka mielonego ostropestu, kilka gałązek kurdybanka, sól, biały pieprz

Wykonanie: cebulę posiekać z oliwkami i kurdybankiem. Dodać do rozkruszonego sera, wlać maślankę, dokładnie wymieszać, doprawić ostropestem, solą i białym pieprzem.

Zupa sałatowa

Składniki: 1 główka zielonej sałaty, 1 l bulionu, pieprz, sól, pęczek zielonego koperku, małe opakowanie śmietany lub jogurtu.

Wykonanie: liście sałaty dokładnie umyć i wrzucić do zimnej wody. Wyjąć i porwać palcami na drobne kawałki. Nie wolno sałaty kroić nożem. Zagotować bulion, wrzucić sałatę, gotować 10 minut doprawiając solą i pieprzem. Pod koniec gotowania wrzucić posiekany koper i doprawić śmietaną. Zupę sałatową można wzbogacić zacierkami. Do ciasta można dodać koperek lub mielony szpinak. Zielone zacierki to ulubiony przysmak maluchów. Do zupy sałatowej można dodać trochę żółtego sera.

Zupa z pokrzywy

Składniki: 50 dag młodych listków z pokrzywy, 1,5 litra bulionu warzywnego, 10 dag bekonu, 1 mały kubek kwaśnej śmietany, 10 dag ostrego, żółtego sera, olej, sól, pieprz.

Wykonanie: bekon pokroić w kostkę, przesmażyć na łyżce oleju. Wrzucić do bulionu warzywnego. Zagotować. Dodać drobno posiekane listki pokrzywy. Po 10 minutach wlać śmietanę, doprawić solą z pieprzem. Na talerzach posypać startym, żółtym serem.