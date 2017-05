Ambitny plan inwestycyjny Bogdanki. Wspólnie z Grupą Enea

– Spółka zamierza, wspólnie z Grupą Enea, wykonać studium wykonalności budowy instalacji zgazowania węgla dla produkcji energii elektrycznej (IGCC) w LW Bogdanka – mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Krzysztof Szlaga, prezes LW Bogdanka.

Pierwsza zapowiedź takiej inwestycji padła w lutym gdy spółka prezentowała strategię swojego rozwoju do 2025 r.

– Ewentualna decyzja o realizacji inwestycji sprawi, że powstanie nowy rynek dla węgla kamiennego. Przyczyni się to do zwiększenia niezależności energetycznej polskiej gospodarki – dodaje prezes kopalni.

Jeśli studium wykaże, że budowa takiej instalacji jest opłacalna, to plan budowy nowej elektrowni gazowo-parowej w okolicach kopalni mógłby doczekać się realizacji.

– Pracujemy na studium wykonalności tego projektu. Efekty będą znane jeszcze w tym roku – tłumaczy Szlaga.

Gaz z instalacji zgazowania węgla zasilałby blok energetyczny o mocy 300-500 megawatów. Koszt przedsięwzięcia będzie zależeć od zastosowanej technologii. Węgiel z Bogdanki był badany w japońskiej instalacji do zgazowania węgla. Wszystko wskazuje na to, że parametry surowca wydobywanego w Bogdance pozwalają na uruchomienie takiej instalacji.

Koszt budowy nowej elektrowni wraz instalacją zgazowania waha się od 1,25 do 2 miliardów euro (w zależności od jej mocy).

Nowa siłownia gazowo-parowa mogłaby powstać kilka kilometrów od kopalni, na gruntach w Nowej Wsi. Pierwotnie budowę elektrowni w tym miejscu planowali Francuzi. Ci jednak wyprowadzili się z Polski i wraz z elektrownią Połaniec sprzedali grunt Grupie Enea, współwłaścicielowi Bogdanki.

Zgazowany węgiel

W instalacji zgazowania węgla powstaje syngaz. To produkt podobny do gazu ziemnego. Może być wykorzystywany do produkcji energii w siłowni gazowo-parowej, a także do produkcji metanolu i wodoru. Może być też wykorzystywany w syntezie chemicznej.