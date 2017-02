Będzie ciężko, ma być równo. Rusza remont drogi Łęczna-Biskupice

Trasa wygląda dziś kiepsko, bo asfalt jest popękany i dziurawy. – Z tej drogi bardzo intensywnie korzystają kierowcy ciężarówek wożących węgiel z Bogdanki. Także z tego powodu stan techniczny tego odcinka jest zł – mówi Krzysztof Bojarski, radny wojewódzki z Łęcznej.

Plan zakłada kompleksowe odnowienie prawie 18-kilometrowego odcinka. W ramach tego zadania wyremontowany zostanie także most na Wieprzu. Wszystkie prace powinny się zakończyć najpóźniej 31 października.

Jak w tym czasie ma się zmienić droga? Jezdnia zostanie poszerzona do 7 m. W Kajetanówce powstanie rondo, a na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi przewidziane są pasy do skrętu w lewo, podobnie jak obok szpitala w Łęcznej. Wyjazd z terenu szpitala ma być łatwiejszy dzięki planowanemu pasowi dla włączających się do ruchu. Wzdłuż całego remontowanego odcinka powstać ma ścieżka rowerowa, a w obszarach zabudowanych będzie także chodnik. Droga wymaga bardzo solidnego odwodnienie, stąd bardzo wysoki koszt remontu wynoszący aż 143 mln złotych.

To nie koniec dobrych informacji dla kierowców z powiatu łęczyńskiego. 7-kilometrowy odcinek tej samej drogi, między Łęczną a Kijanami, też ma być remontowany, jednak na rozpoczęcie prac poczekamy do roku 2018. Standard drogi będzie taki sam, jak odcinka z Łęcznej do Biskupic.

W dalszych planach jest remont ponad 28-kilometrowego odcinka drogi 820 z Sosnowicy do Łęcznej. Tu prace mogą się zacząć w roku 2019.