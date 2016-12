Kiedyś była szkoła, teraz będzie dom dla seniorów

Starsi mieszkańcy gminy mogą odliczać dni do uruchomienia Dziennego Domu „Senior-Wigor”. Za kilkadziesiąt złotych miesięcznie będą mieli zagwarantowaną opiekę i ciepły posiłek.

Budynek po byłej szkole w Bogdance niebawem rozpocznie drugie życie. 30 grudnia w tym obiekcie ruszy Dzienny Dom „Senior-Wigor”.

– Od pewnego czasu dostrzegaliśmy problem związany z rosnącą liczbą seniorów. Dlatego gmina stanęła do ministerialnego konkursu na pozyskanie pieniędzy, w którym stawką były fundusze na organizację placówki i opieki dla osób w wieku 60+ – mówi Ewa Kaźmierczak, szefowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie.

W tegorocznej edycji konkursu wsparcie otrzymało 49 jednostek samorządu z całego kraju. Z naszego województw tylko gmina Puchaczów zdobyła dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na remont i wyposażenie budynku byłej szkoły uzyskała 242 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa. Gmina wniosła 20 proc. wkładu własnego do tej inwestycji.

Seniorzy mogą liczyć na 8-godzinna opieką. – W ramach programu aktywizacji seniorów przewidujemy kursy komputerowe, zajęcia gimnastyczne, wspólne gotowanie, bo ministerialny projekt zakłada jeden ciepły posiłek w ciągu, drobną formę rehabilitacji – dodaje Adam Grzesiuk, wójt gminy Puchaczów. Program przewiduje też wspólne imprezy urodzinowe, możliwość korzystania z księgozbiory biblioteczki, wycieczki czy gry planszowe.

Dom „Senior-Wigor” w Bogdance ma przyjąć 20 pensjonariuszy. – Rekrutację już prowadzimy. Już mamy 20 osób i nadal przybywa chętnych – dodaje Ewa Kaźmierczak. Seniorzy mogą liczyć na opiekę wykwalifikowanej kadry. OPS w Puchaczowie zamierza zatrudniają dwóch opiekunów i fizjoterapeutą na umowę-zlecenie. – Podopieczni będą mogli liczyć na formę małej rehabilitację. W budynku szkoły będzie przystosowane pomieszczenie do tego celu – dodaje wójt. – W zależności od dochodów miesięczna odpłatność wyniesie od 25 do 75 złotych od osoby. To jest kwota symboliczna – dodaje.

W roku ubiegłym, podczas pierwszej edycji programu w naszym regionie z ministerialnego dofinansowania skorzystały gminy Modliborzyce, Gościeradów, Zamość, Krzywda i Józefów.