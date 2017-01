Głębokie: Nie ma tygodnia, by nie doszło tu do stłuczki. Czekają na rondo już 12 lat

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie wielokrotnie modernizowała to skrzyżowanie

Nie ma tygodnia, aby nie doszło tu do stłuczki. Samorządowcy starają się o budowę ronda, bo dotychczasowe zmiany nie przynoszą efektów. Chodzi o nietypowe skrzyżowanie drogi krajowej 82 i wojewódzkiej 838

Skrzyżowanie w miejscowości Głębokie, między Puchaczowem a Cycowem, to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w województwie. Droga krajowa 82 skręca niemal pod kątem prostym, a wojewódzka 838, biegnącą od Trawnik, idealnie na wprost łączy się z krajówką. Pierwszeństwo mają kierowcy jadący po drodze krajowej.

– Jednak wielu jadących od Trawnik myśli, że wciąż są na prostej drodze uprzywilejowanej. Na pewniaka wjeżdżają na „krajówkę” i wymuszają pierwszeństwo, co często kończy się stłuczkami – mówi Wiesław Pikuła, wójt gminy Cyców.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie wielokrotnie modernizowała to skrzyżowanie.

– Ostatnio, pod koniec 2015 r. wprowadziliśmy znak aktywny na drodze od strony Trawnik. „Świetlny stop” przypomina o konieczności zatrzymania się przed wjazdem na krajową 82 – mówi Marek Żmijan, zastępca dyrektora oddziału GDDKiA Lublin ds. zarządzania drogami i mostami.

– Rzeczywiście oznakowanie tego skrzyżowania jest wspaniałe, ale co z tego jak kierowcy nie patrzą i jeżdżą intuicyjnie – komentuje wójt Pikuła. – Dlatego od 12 lat staramy się o budowę w tym miejscu skrzyżowania. Piszemy do instytucji wojewódzkich i centralnych. Jak na razie bezowocnie

Również kierowcy dostrzegają potrzebę budowy ronda. – Dobrze znam tę drogę. W Głębokiem, mimo pierwszeństwa, zawsze zatrzymuję się lub maksymalnie zwalniam. Nie wiem, czy od strony Trawnik nie nadjedzie ktoś, kto nie zna tego skrzyżowania – mówi pan Grzegorz, kierowca z Łęcznej.

Inne zdanie na ten temat ma policja.

– Skrzyżowanie jest czytelnie i bardzo dobrze oznakowane. Wystarczy tylko obserwować i stosować się do znaków. Budowa ronda jest zbędna – mówi mł. insp. Jarosław Bryl, komendant powiatowy policji w Łęcznej.

Skrzyżowanie zostało wpisane do Planu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych realizowanego przez Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

– Jak tylko otrzymamy dofinansowanie, przystąpimy do projektowania, wykupu gruntów i budowy ronda – zapowiada dyrektor Żmijan.

Plan Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych działa od minionego roku. Potrwa, co najmniej do 2019. W tym roku przeznaczono na niego 1,1 mld zł. Jeszcze nie ma listy przedsięwzięć zakwalifikowanych do realizacji w tym roku.

Foty. UG Cyców