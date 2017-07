Kolejne 50 lat fedrowania. Bogdanka sięga po złoże „Ostrów”

Po uzyskaniu dostępu do złoża „Ostrów”, zasoby kopalni wzrosną o ok. z ok. 227 mln ton obecnie, do ok. 446 mln ton. A to przy wydobyciu węgla na poziomie około 9 mln ton rocznie, oznacza przedłużenie żywotności kopalni o ok. 50 lat, czyli do 2067 roku.

– Górnictwo węgla kamiennego to branża, w której zarządzanie wymaga dalekowzroczności i planowania z wieloletnim wyprzedzeniem. Dlatego już dziś składamy wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie ze złoża „Ostrów”. Zwiększenie bazy naszych zasobów ma na celu zabezpieczenie rozwoju kopalni i stabilnego zaplecza surowcowego dla Grupy Enea (ta spółka Skarbu Państwa jest większościowym udziałowcem LW Bogdanka – red.). To z kolei oznacza zapewnienie stabilności zatrudnienia dla kolejnych pokoleń górników, a także wsparcie Bogdanki dla rozwoju społeczności lokalnych i Lubelszczyzny w perspektywie kolejnych kilkudziesięciu lat – mówi Krzysztof Szlaga, prezes zarządu LW Bogdanka.

Eksploatacja złoża „Ostrów” może być rozpoczęta w oparciu o obecną infrastrukturę i bez konieczności budowy nowych szybów. Po 2025 roku w polu „Ludwin” planowane jest udostępnienie złoża i budowa niezbędnych obiektów i infrastruktury technicznej. Łączne wstępnie szacowane nakłady inwestycyjne wynoszą 1,2-1,3 mld zł.

LW Bogdanka spodziewa się pozyskania koncesji wydobywczej na złoże Ostrów jeszcze w tym roku. Jednocześnie LW nadal interesuje się złożami K-6 i K-7 (sporne z australijską spółką Prairie Mining – przyp. red.) oraz Orzechów, jako potencjalne dalsze obszary eksploatacji.