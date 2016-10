Łęczna: Ruszył remont amfiteatru

Rada Osiedla Samsonowicza o remont amfiteatru starała się od lat.

– Kilka razy składaliśmy do ratusza wnioski – mówi Wincenty Michalak, przewodniczącego Rady Osiedla Samsonowicza. – Obiekt był naprawdę w złym stanie. Szczególnie scena. To ostatni dzwonek na rozpoczęcie prac, by uchronić ten obiekt przed całkowitą degradacją. Za rok, czy dwa, koszty remontu będą znaczne wyższe.

Prace, które właśnie się rozpoczęły, obejmują odnowienie sceny i znajdującej się tuż za nią ścianki. Inwestycja jest finansowana ze środków budżetu obywatelskiego osiedla Samsonowicza.

– Roboty remontowe potrwają kilkanaście dni. Całkowity koszt, łącznie z wykonaniem projektu technicznego, to 60 tys. zł – mówi Grzegorz Kuczyński, rzecznik prasowy łęczyńskiego magistratu.

W drugim etapie remontu, prawdopodobnie w przyszłym roku, zostaną wymieniona zniszczone siedziska.

– Ten obiekt stoi w środku osiedla, w bezpośrednim sąsiedztwie bloków. Nie może tak straszyć swoim wyglądem – podkreśla Wincenty Michalak.

Pozostaje jednak dylemat, czy odnowiony amfiteatr nie padnie ofiarą miejscowych wandali.

– Zawsze można sobie zadać takie pytanie, ale czy wtedy byłby sens robienia czegokolwiek? W sąsiedztwie jest nowy plac zabaw, siłownia pod chmurką. Póki co, nic złego się z tymi obiektami nie dzieje – mówi Wincenty Michalak. – Myślę, że wciąż rośnie świadomość ludzi, którzy reagują na akty wandalizmu, dając sygnał do Straży Miejskiej czy policji. Każdy woli mieszkać w ładnym otoczeniu, niż w sąsiedztwie zdegradowanych nieruchomości.

– Po remoncie na poprawi się jakość sceny, a tym samym bezpieczeństwo występujących – dodaje Grzegorz Kuczyński.

– Niewątpliwie amfiteatr musi ponownie być wykorzystywany do organizacji imprez. W pobliży jest Dom Kultury, kościół oraz przedszkole, a więc instytucje które chętnie skorzystają z możliwości jakie stwarza taki obiekt – mówi Michalak.