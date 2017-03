Stare Miasto w Łęcznej odkrywa tajemnice. Co znajduje się pod ziemią?

Park Podzamcze w Łęcznej kryje fundamenty prostokątnego budynku. Czy są to pozostałości po zamku? Na te pytanie odpowiedzą archeolodzy po opracowaniu wyników piątkowych badań georadarem.

Archeolodzy z firmy Archee pod kierownictwem Rafała Niedźwiadka, wykonywali badania georadarowe wyznaczonych przez ratusz obszarów Starego Miasta. To jedno z działań zaplanowanych w procesie powstawania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2026”.

Wstępne rozpoznanie archeologiczne metodami bezinwazyjnymi – tak nazywa się badania georadarowe – objęły teren o powierzchni ok. 1,5 ha i były prowadzone na ulicach przylegających do Rynku II, na terenie zielonym przy ul. Lubelskiej oraz w parku Podzamcze.

– Podczas badań stwierdziliśmy kilka anomalii wskazujących, że ziemia skrywa pozostałości budowli. Największe, prawdopodobnie fundamenty, odkryliśmy na terenie parku Podzamcze. Była to podstawa prostokątnego budynku, ale mówienie o fundamentach zamku, to chyba zbyt wiele – mówi Rafał Niedźwiadek.

Badania przeprowadzone w ulicach miały na celu wskazanie ewentualnych kolizji z obiektami kubaturowymi (np. piwnicami), które mogłyby wejść w kolizję z planowanymi pracami podczas rewitalizacji. – Natomiast badania w terenie niezabudowanym, na skwerze czy w parku, miały na celu identyfikację ewentualnych obiektów historycznych, nieistniejących dzisiaj, jakie mogłyby być wykorzystane w programie planowanej realizacji – mówi Grzegorz Kuczyński, rzecznik prasowy miasta.

Badania mają także zapobiec „niespodziankom” podczas robót budowlanych, które mogłyby wstrzymać budowę i spowodować opóźnienia inwestycji. A to generuje duże koszty.

– Pozwolą także przewidzieć konieczność dodatkowych badań archeologicznych lub je wykluczyć. W przypadku badania terenu w parku Podzamcze chodziło o potwierdzenie istnienia budowli murowanej, zwanej na wyrost „łęczyńskim zamkiem”, na skarpie przy ujściu Świnki do Wieprza. Rzeczywiście, skany georadarem potwierdzają obecność pozostałości budowli – dodaje Grzegorz Kuczyński.

Zebrane materiały zostaną naniesione w formie cyfrowej na plan miasta, a potem zinterpretowane przez archeologa i przedstawione Lubelskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Ostateczne wyniki badań będą gotowe do Wielkanocy. Opracowanie zostanie opublikowanie na stronie Urzędu Miejskiego.

Przypomnijmy, że to nie pierwsza tajemnica odkryta w Łęcznej. Podczas remontu placu Kościuszki odsłoniono cmentarzysko typu rzędowego, z grobami ziemnymi. Pochówki pochodzą z okresu od XV do XVIII wieku. Można przypuszczać, że przez kilkaset lat funkcjonował tam cmentarz. Do tej pory odkryto 2 szkielety, a na terenie odkrywki zlokalizowano także 12 grobów. Badacze podczas tego remontu wykopali także fragmenty drogi wykonane w drewnianych bali i elementy prymitywnej kanalizacji.