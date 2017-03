Surfuj za darmo w Łęcznej i okolicach

Hotspoty to miejsca, gdzie bezpłatnie można połączyć się z internetem. W ramach projektu Wirtualne Powiaty powstało 36 takich punktów na terenie pow. łęczyńskiego.

– Korzystanie z hot spotów jest bardzo proste. Wystarczy ulokować się w obrębie zasięgu łącza, w zależności od lokalizacji jest to od 25 do 100 metrów, i podłączyć do sieci komputer, telefon lub laptop z bezprzewodową kartą sieciową – mówi Grzegorz Kuczyński, rzecznik prasowy miasta. – Do połączenia się z bezpłatnym, bezprzewodowym internetem należy wybrać z listy dostępnych sieci Wi-Fi pozycję „WP3-HOTSPOT”, po czym uruchomić przeglądarkę, w której załaduje się strona startowa sieci WP3 – dodaje Kuczyński.

W kolejnym kroku należy założyć konto składające się z loginu i hasła, dzięki czemu będziemy mogli zalogować się i surfować. Po upływie 45 minut użytkownik zostanie wylogowany automatycznie, a kolejne połączenie może zostać nawiązane po 15 minutach (nie trzeba tworzyć nowego konta). Hotspoty są przeważnie zlokalizowane w urzędach, szkołach, bibliotekach, domach kultury czy remizach strażackich.