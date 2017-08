Do wypadku doszło we wtorek około południa. Panowały trudne warunki do jazdy - nawierzchnia była śliska.

41-latek kierujący oplem na łuku drogi zaczął wyprzedzać prawidłowo jadącego rowerzystę. Zjechał jednak na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z audi. Trzy osoby odniosły obrażenia. Najciężej ranny został 66-letni kierowca audi. Helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował go do szpitala w Lublinie. Pasażerka auta doznała obrażeń klatki piersiowej, zaś kierowca opla doznał obrażeń nogi. Kierujący byli trzeźwi. Sprawca wypadku nie miał aktualnego ubezpieczenia OC. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.