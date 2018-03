Eurojackpot 16.03.2018. Wyniki losowania, zwycięskie liczby

W losowaniu 16.03.2018 w Eurojackpot do wygrania będą 43 mln zł. To dlatego, że w poprzednim losowaniu padła główna wygrana - 175 mln zł w Niemczech.

W Polsce padło natomiast wiele wygranych niższych stopni. Grający w Polsce wygrywają w Eurojackpot znacznie więcej niż w pozostałych krajach w których dostępna jest gra. Wynika to z faktu, że do wygranych doliczana jest nadwyżka z korzystnej wymiany kursowej złotego na euro. Po poprzednim losowaniu została ona doliczona do dwóch wygranych IV stopnia – każda z nich wyniosła po 382 tys. złotych – w innych krajach tylko 1 495 euro.