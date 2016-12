Budżet obywatelski Lubartowa. Nieliczni obywatele wybrali projekty

Z blisko 19 tysięcy uprawnionych głosy na propozycje do budżetu obywatelskiego oddało tylko 967 osób. Najwięcej zdobyła propozycja Eko-stadion na Osiedlu Garbarskim.

Miasto Lubartów przeznaczyło 638 tysięcy złotych na budżet obywatelski 2017. Mieszkańcy zgłosili 14 propozycji, które po zatwierdzeniu przez miejską komisję zostały poddane pod głosowanie. Na 18 660 osób uprawnionych zagłosowało tylko 967 osób.

- Budżet obywatelski na 2017 rok został ustalony. Nadal bolejemy nad tym, że przy słabej frekwencji mieszkańców, bo zagłosowało 5,2 proc. liczby uprawnionych wyborców. Teraz trwają prace nad budżetem. Rozpiszemy te zadania, tak aby zostały zrealizowane zgodnie z kolejnością wybranych projektów, według liczby głosów, aż do wyczerpania limitu finansowego – mówi Janusz Bodziacki, burmistrz Lubartowa.

Najwięcej głosów(415) zdobył projekt „Eko-stadion czyli budowa zieleni parkowej wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi (urządzenia sportu i rekreacji) na Osiedlu Garbarskim.

Projekt zgłosiła Renata Mazur z Lubartowa. Jego koszt określiła na 360 tysięcy złotych. Projekt ma być zrealizowany na 6 działkach miejskich przy Batalionów Chłopskich. Zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego z trybuną dla 48 osób otoczonego skwerkami, zieleńcami, zielenią parkową.

Drugie miejsce (383 głosy) zdobył projekt budowy siłowni plenerowej. Projekt zakłada utworzenia 6 siłowni – przy Szkole Podstawowej nr 4, przy ul/Kasztanowej i Chmielnej, przy Karierach, w okolicach Parku Miejskiego przy Karierach, przy ul. Różanej i Słonecznej i na osiedlu Popiełuszki. Koszt tego projektu wyceniono na blisko 120 tys. zł.

Trzecie miejsce (366 głosów) zajął projekt „Budowa kompleksu boisk do siatkówki plażowej”. Na 4 działkach w okolicach ulicy Batalionów Chłopskich ma powstać dwa boiska do siatkówki plażowej. Koszt tego projektu to 44 tysiące złotych.

Pomysł budowy automatycznych toalet zdobył 333 głosy, co pozwoliło mu zająć czwarte miejsce. Projekt zakłada budowę automatycznych toalet przy ulicy Lubelskiej i Farnej. Koszt to 310 złotych.

Był to drugi budżet obywatelski w Lubartowie.

W ramach pierwszego mieszkańcy postawili na budowę monitoringu miejskiego. System będzie gotowy do końca roku.

– Dwa pozostałe projekty, czyli fontanna na Rynku I i wiata grillowa nad Wieprzem są trakcie realizacji. Oba te projekty będą gotowe do maja przyszłego roku – dodaje burmistrz Bodziacki. Opóźnienia wynikają z kilku przyczyn. Pierwszy budżet obywatelski był ogłoszony stosunkowo późno, a nad budowa fontanny nadzór sprawuje nadzór konserwator zabytków.