Chętnych na fotowoltaikę nie brakowało. Teraz wielu mieszkańców chce się wycofać

Choć chętnych do instalacji paneli solarnych i fotowoltaicznych nie brakowało, to niewykluczone, że wielu mieszkańców gminy się wycofa. Powód? Ze względu na podatek VAT wkład własny będzie większy niż zakładano. Powstaje więc lista rezerwowa

Burmistrz Kocka ogłosił dodatkowy nabór dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy na listę rezerwową w projekcie pod „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Kock”. Chodzi o montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych. Wnioski można składać jeszcze tylko dziś, w godz. od 8 do 15 w Urzędzie Miasta.

– Podczas pierwszego naboru zgłosiło się bardzo dużo chętnych. Na instalacje solarne mamy 470 deklaracji, na fotowoltaiczne 60 – mówi burmistrz Maciej Tracz.

Niewykluczone jednak, że wiele z tych osób się wycofa. Okazało się bowiem, że dopłaty do instalacji muszą zostać obłożne podatkiem VAT, który zapłacą beneficjenci programu. Z tego powodu wysokość wkładu własnego może wzrosnąć nawet o 20-30 proc. Dla wielu to zbyt duży wydatek.

– Obawiamy się, że część osób może wycofać się z programu. Dlatego ogłosiliśmy nabór na listę rezerwową – dodaje Tracz. Osoby z listy rezerwowej wejdą na miejsce tych, którzy z dotowanych paneli zrezygnują.

O jak duże pieniądze chodzi?

– Udział finansowy właściciela nieruchomości zostanie ustalony po przetargu. Szacujemy, że w przypadku kolektorów słonecznych to około 3 tys. zł, zaś przy instalacjach fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na około 5 tys. zł – dodaje burmistrz.

By się zgłosić wystarczy wypełnić ankietę informacyjną z danymi osobowymi i technicznymi dotyczącymi budynku. Chodzi o tytuł prawny do nieruchomości, liczbę lokatorów, planowaną liczbę kolektorów – dwa czy trzy, wysokość budynku, rok budowy, rodzaj pieca. Złożenie wniosku nie wiąże się z żadną opłatą. Instalacja kolektorów może ruszyć jeszcze w tym roku, a zakończy się do 31 grudni przyszłego roku.