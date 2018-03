Lublin: Elektrociepłownia chce zrezygnować z węgla. Prąd zrobią ze słonecznika

Powiązany z elektrociepłownią dystrybutor energii (Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia Wschód) ma już zagwarantowane unijne dofinansowanie do budowy przyłącza, które odprowadzi energię z nowego bloku na biomasę do sieci energetycznej. Umowa podpisana pod koniec lutego z Ministerstwem Energii dotyczy nie tylko wspomnianego przyłącza, ale też budowy i przebudowy sieci średniego i niskiego napięcia na Tatarach, Hajdowie, Zadębiu i Felinie. Dofinansowanie wyniesie 19,4 mln zł.

Dzisiaj 100 proc. energii wytwarzanej przez elektrociepłownię na Tatarach pochodzi ze spalania węgla. Spółka chce całkowicie rozstać się z tym paliwem. Przestrojenie kotłów węglowych na łuski słonecznika to tylko jedna część planu. Druga to budowa nowego bloku energetycznego opalanego biomasą, a w tej sprawie spółka przebrnęła już przez wszystkie formalności. – Mamy prawomocne pozwolenie na budowę – mówi Wojciechowski. Kiedy może się zacząć budowa? – Myślę, że pod koniec tego roku lub na początku przyszłego.

Teraz ruch jest po stronie właściciela elektrociepłowni. – Jeżeli inwestor będzie zainteresowany kontynuacją postępowania, złoży raport o oddziaływaniu na środowisko – tłumaczy Ratusz. Spółka nie rezygnuje ze swojego planu i rozgląda się już za dofinansowaniem. Dlatego stanęła do konkursu o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioskuje o 64,5 mln zł. To największy ze zgłoszonych projektów.

To drugi co do wielkości dostawca energii do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zapewnia jedną trzecią niezbędnej Lublinowi energii cieplnej. Zimą ogrzewa nie tylko najbliższe mu Tatary, ale też Felin, Bronowice, Kalinowszczyznę, Śródmieście, a nawet Czechów.

Latem, gdy kaloryfery są zimne, a miastu potrzeba tylko ciepłej wody Megatem jest w stanie zapewnić ją całemu Lublinowi. Wytwarza też energię elektryczną, której odbiorcą są firmy działające na terenach po byłej fabryce samochodów.