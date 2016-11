Wólka Rokicka: Jedna z najnowocześniejszych sortowni w kraju już gotowa

Sortownia śmieci w Wólce Rokickiej jest jednym z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Polsce.

W hali głównej zainstalowano linie do sortownia śmieci, odzyskiwania szkła, puszek, metali, itd. – Obok będzie działać instalacja fermentacyjna. Wyprodukowany w tym procesie gaz będzie służyć jako paliwo do napędzania turbin wytwarzających energię elektryczną – mówi Radosław Szumiec, prezes Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, a jednocześnie zastępca burmistrza Lubartowa. Sortowani stanęła w odległości 1,7 kilometra od zabudowań.

– Sortownia jest już gotowa do rozpoczęcia pracy. Brakuje jedynie uchwały Sejmiku Wojewódzkiego o uznaniu zakładu jako regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie niezbędne dokumenty do podjęcia tej uchwały lada dzień trafią do Urzędu Marszałkowskiego. Myślę, że pierwsze transporty śmieci przyjmiemy w grudniu – dodaje.

Zakład przyjmie śmiecie z Lublina, Lubartowa, Świdnika oraz okolicznych gmin należących do Związku. Inwestycja kosztuje 48,8 mln złotych. Większość środków pochodzi ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 10 milionów złotych do tej budowy dołożyło miasto Lublin, a 4 miliony złotych – ZKGZL.

Sortownia zatrudni 56 osób, z czego 24 na linii sortowniczej na dwóch zmianach. 12 osób znalazło zatrudnienie w administracji. – Trwają jeszcze nabory na pracowników sortowni – dodaje Radosław Szumiec.

Rocznie sortownia zagospodaruje 37 tys. ton odpadów komunalnych. – Serce zakładu to instalacja fermentacji suchej odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w specjalnych komorach. Wydajność tej instalacji wynosi 18 tys. ton rocznie. Gaz pozyskany ten sposób będzie napędzać turbiny produkujące energię elektryczną – dodaje Szumiec. Zakład zbudowała spółka Instal Warszawa