Kamionka już czeka na przedszkole

Już tylko kilka miesięcy dzieli maluchy z Kamionki do otwarcia nowego przedszkola. Budowie kibicują też rodzice. Czasu zostało niewiele, bo termin ukończenia budowy mija w lipcu przyszłego roku. A do zrobienia jest jeszcze bardzo dużo.

Szybko postępuje budowa budynku nowego przedszkola w Kamionce. Ekipy budowlane w tym roku zamierzają zamknąć stan surowy. Czasu jest niewiele, bo obiekt ma być gotowy w lipcu przyszłego roku, tak by zdążyć z odbiorami na wrzesień, przyjęcie nowych przedszkolaków.

– Sam obiekt, choć w klasycznej bryle, gdyż leży w historycznym układzie urbanistycznym dawnego miasta Kamionki, jest nowoczesny. Przedszkole przyjmie 100 dzieci, a każda z 4 sal dla dzieci, będzie wyposażona we własne zaplecze, w tym w węzeł sanitarny i własną kuchnię – mówi Karol Ługowski, wójt gminy Kamionka.

W budynku zostanie zastosowany nowatorski system ogrzewania pomieszczeń. Obiekt będzie wyposażony w pompę ciepła z kilkunastoma odwiertami pionowymi, która zapewni ciepło w budynku poprzez system ogrzewania podłogowego. W obiekcie nie będzie grzejników ściennych.

Rodzice od lat czekali na tę budowę. – Na terenie gminy dysponowaliśmy jednym przedszkolem, które było w stanie zapewnić opiekę nad 50 dzieci, co w żaden sposób nie zaspokajało realnych i wciąż rosnących potrzeb w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym – dodaje wójt Ługowski.

Budowa to pierwszy etap. Drugi: wyposażenie nowej placówki. Gmina z sukcesem aplikowała po pieniądze do programu „Edukacja przedszkolna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Autorski projekt „Edukacja Malucha” zajął 3 miejsce na liście projektów z dofinansowaniem opublikowanej przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. Wsparcie finansowe w ramach wspomnianego działania uzyska 28 beneficjentów. – Ostateczna wartość wniosku, to 665 tys. zł, z czego 557 tys. to wsparcie z funduszy unijnych – dodaje wójt.

– Projekt zakłada wyposażenie nowo wybudowanego budynku w zestaw mebli, zabawki, materiały dydaktyczne, zakup wyposażenia szatni i kuchni, organizację zajęć z psychologiem, logopedą, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, jak również zajęcia językowe rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne – wylicza wójt Ługowski.

A warto tu wspomnieć, że dofinansowanie do budowy przedszkola wynosi 849 tys. zł. Łącznie wsparcie finansowe tej inwestycji wynosi 1 mln 407 tys. zł. Termin zakończenia zadania zakreśliliśmy na lipiec 2018 roku.