Spacerowali przed lufami strzelb myśliwych, aby uniemożliwić polowanie

Myśliwi w komentowaniu sobotnich wydarzeń są powściągliwi. – Nie mam prawa udzielać żadnych informacji. Proszę dzwonić do Warszawy, do zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego – ucina Sławomir Dudziak, łowczy Koła Łowieckiego Lis z Lubartowa, które współorganizowało Hubertusa Lubartowskiego.

Zdaniem organizatorów, akcja przyniosła efekt. – Polowanie rozpoczęło się o godz. 7 i trwało do godz. 13. W tym czasie słyszeliśmy zaledwie trzy strzały. Z tego, co wiemy, myśliwi zabili jednego lisa i jednego dzika – mówi Jakub Szafrański.

W planowanej nowelizacji prawa łowieckiego jest zapis o możliwości nałożenia mandatu na osoby, które – jak to określono w projekcie – „utrudniają i uniemożliwiają wykonywanie polowania”. Według ekologów, to ewidentne uprzywilejowanie jednej grupy kosztem reszty społeczeństwa, a tak sformułowany przepis – bez słowa „celowo” – to pole do bardzo szerokiej interpretacji – każdemu będzie można zabronić przebywania w lesie.

– Prace nad zmianami w prawie łowieckim są odłożone w czasie, pewnie do czasu zmiany ministra środowiska – przypuszcza poseł Jarosław Sachajko (Kukiz’15), przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.