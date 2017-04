Kompletnie pijany mężczyzna zabił psa siekierą. Konkubina wezwała policję

Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie w jednej ze wsi w gm. Ostrówek. Na policję zadzwoniła kobieta skarżąc się, że konkubent zabił jej psa. Już na miejscu mundurowi ustalili, że 52-latek kilkukrotnie uderzył średniej wielkości czworonoga w głowę obuchem siekiery. Zwierzę nie przeżyło ciosów. W chwili zdarzenia mężczyzna miał 3 promile alkoholu. Tłumaczył, że zabił psa ponieważ ten go zaatakował.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu gdzie po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut uśmiercenia psa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi za to do 3 lat więzienia.