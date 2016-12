Lubartów: Sanepid zalecił, szkoła jest większa

Nowe skrzydło, 7 sal lekcyjnych, łazienki, pokoje do nauczania indywidualnego – w tym tygodniu uroczyście oddano rozbudowaną cześć Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie.

Nowe skrzydło jest w tej samej tonacji kolorystycznej, co budynek szkoły. – W nowej części uczniowie mają do dyspozycji 7 sal lekcyjnych i jedną klasę komputerowa, nową łazienkę oraz pokoje do nauczania indywidualnego – mówi Janusz Bodziacki, burmistrz Lubartowa.

W nowej części znalazł się także pokój nauczycielski. Szkoła zyskała także rodzaj wewnętrznego dziedzińca, gdzie będzie można organizować spotkania i uroczystości szkolne.

Rozbudowa szkoły była konieczna z powodu zaleceń sanepidu. Przed rozbudową część lekcji prowadzono w piwnicach. Sprawę komplikował fakt, że na 13 klas, 6 klas ma status integracyjnych.

W obszernej klatce schodowej jest winda dla dzieci niepełnosprawnych. W piwnicy znajduje się łącznik ze starą częścią szkoły, którym można dotrzeć do szatni i na stołówkę.