Lubartów: Zagłosuj z głową na obywatelskie pomysły [lista projektów]

Od 11 do 13 stycznia przyszłego roku mieszkańcy Lubartowa będą głosować na pomysły w ramach budżetu obywatelskiego 2018. Zgłoszono 12 projektów.

Burmistrz Lubartowa wydał rozporządzenie o terminie głosowania nad budżetem obywatelskim 2018.

– Głosowanie rozłożyliśmy na trzy dni, od 11 do 13 stycznia 2018 roku. W tym roku na ten cel przeznaczyliśmy 650 tysięcy złotych – mówi burmistrz Janusz Bodziacki.

Przypomnijmy, że w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Lubartowa zgłaszali projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne, tzw. miękkie, dotyczące zadań z zakresu zadań własnych gminy. Propozycje projektów mogły być zgłaszane przez mieszkańców stale mieszkających na terenie miasta, którzy ukończyli 16 lat. Projekt musiał posiadać poparcie minimum 25 osób. W wyznaczonym terminie, czyli do 9 października, wpłynęło 12 pomysłów.

Głosowanie nad projektami zgłoszonymi przez mieszkańców miasta Lubartów do budżetu obywatelskiego 2018 odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 12. Głos może oddać każdy mieszkaniec miasta stale zamieszkały na jego terenie, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 16 lat.

Na karcie do głosowania będą umieszczone projekty zarekomendowane pozytywnie przez burmistrza miasta oraz przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Projekty będą umieszczone na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranych projektach na karcie do głosowania. Głosujący może wybrać maksymalnie 3 projekty.

Głos jest nieważny, gdy głosujący nie zaznaczy znakiem „X” żadnego projektu lub zaznaczy znakiem „X” więcej niż 3 projekty.

Z projektami można zapoznać się na stronie internetowej miasta, w zakładce „budżet obywatelski”.

Wykaz projektów

1. Aktywny Senior

2. Budowa chodnika na os. Kopernika w Lubartowie

3. Budowa nowych miejsc parkingowych na os. Popiełuszki

4. Budowa nowego placu zabaw na os. Szaniawskiego w Lubartowie

5. Budowa Zestawów Inteligentnego Podświetlanego znaku D-6 z systemem zasilania solarnego 3 przejść dla pieszych w Lubartowie

6. Modernizacja placu zabaw i rekreacji przy ulicy Chmielnej w Lubartowie

7. Oświetlenie ulic: Makowa, Chabrowa, Rumiankowa

8. Oświetlenie ulic Stefana Batorego i Zygmunta II Augusta

9. Przestawienie kapliczki przy ul. Olchowej

10. Rozegrany Lubartów – „Miasteczko gier” – czyli stoliki do gier w centrum miasta

11. W rytmie miasta

12. XXV Święto Roweru.