Muzeum Zamoyskich w Kozłówce szuka szefa. Im bogatszy tym lepiej

Osoba, która wygra licytację na rzecz WOŚP będzie mogła kierować muzeum przez cały dzień.

– Na pewno przygotujemy specjalny program dla zwycięzcy. Będzie mógł m.in. spotkać się z kierownikami poszczególnych działów i wyznaczyć im konkretne zadania, a także zrobić obchód muzeum, w tym parku i ekspozycji – mówi Anna Fic-Lazor, dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. – Należy to do moich codziennych obowiązków, a teren jest niemały, bo ma aż 20 hektarów. Osoba, która wygra będzie mogła się przekonać, że dyrektor takiej placówki musi się znać na różnych rzeczach m.in. kwiatach, drzewach, artefaktach.

Licytacja już się zaczęła i potrwa do 28 grudnia. – Na pomysł wpadłam już wcześniej, ale nie było okazji, żeby go zrealizować, a dzięki temu można zobaczyć jak działa muzeum – mówi Fic-Lazor. - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to idealna okazja, bo dodatkowo wspieramy akcję charytatywną. Nie będziemy narzucać terminu realizacji nagrody, może to być dowolna data. Być może przedłużymy też licytację.

Aukcję „Zostań dyrektorem Muzeum Zamoyskich w Kozłówce” można znaleźć na aukcje.wosp.org.pl.