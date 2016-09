Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” na tapetę wzięło samorządowe muzea prowadzone przez miasta wojewódzkie i województwa. Sprawdziło, czy większe finansowanie zapewnia więcej turystów oraz co muzea oferują swoim gościom. Wśród najlepszych muzeów prowadzonych przez województwa znalazło się Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, które zajęło piątą lokatę.

– Ranking pokazał, że często muzea z mniejszym finansowaniem ze strony samorządu są tymi, które cieszą się największą popularnością – komentują organizatorzy ze „Wspólnoty” – Dla przykładu, ósme w rankingu placówek wojewódzkich Muzeum Narodowe w Szczecinie przy najwyższej dotacji podmiotowej (około 10–11 mln zł rocznie) spośród placówek ujętych w swojej kategorii, zajmuje dopiero 7. miejsce pod względem liczby odwiedzin (około 110 tys. osób w zeszłym roku). Z kolei Muzeum Zamoyskich w Kozłówce z ciekawą ofertą lekcji muzealnych przy dotacji rzędu niecałych 3 mln zł od woj. lubelskiego jest jednym z najczęściej odwiedzanych wojewódzkich muzeów (co roku utrzymuje się stała liczba gości – ok. 200 tys. osób) – argumentują i dodają, że powyższe dane pokazują, że to oferta liczy się najbardziej.

– Bardzo cieszymy się z tej pozycji w rankingu, ponieważ to jest niejako nasza flagowa placówka – komentuje Beata Górka, rzecznik marszałka województwa lubelskiego.

Muzeum w Kozłówce jest finansowane nie tylko przez samorząd województwa. Placówka otrzymuje też dotację od ministra kultury. – Pani dyrektor muzeum ma bardzo wiele pomysłów, jak uatrakcyjnić ofertę placówki, jak wykorzystać potencjał tkwiący w muzeum, co świetnie wpisuje się w wymagania współczesnego odbiorcy – dodaje Górka. – Przykładem mogą być m.in. wystawy czasowe ukazujące życie codzienne – jak kiedyś gotowano, jak podróżowano. W muzeum widoczna jest też niesłychana dbałość o zbiory, ich estetykę.

– Najważniejsze w muzeum jest jego wnętrze. Ale i najciekawsze eksponaty, ekspozycje czy urządzenia multimedialne nie przyciągną turystów bez odpowiednio pomyślanej oferty – podsumowuje Magdalena Wojtan ze „Wspólnoty”.

Od 2007 roku liczba osób odwiedzających polskie muzea wzrosła o 50 proc. – z 20,4 mln w 2007 roku do 30,6 mln w 2014.

Ranking muzeów prowadzonych przez województwa

1. Muzeum Sztuki w Łodzi

2. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

3. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (woj. kujawsko-pomorskie)

4. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (woj. wielkopolskie)

5. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

6. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

7. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

8. Muzeum Narodowe w Szczecinie

9. Muzeum Mazowieckie w Płocku

10. Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu (woj. podlaskie).