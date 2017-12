Myśliwi chcieli polować, ekolodzy ich blokowali. "Pozamykać do Lublina, do wariatkowa" [wideo]

Hubertus Lubartowski to tradycyjne święto, które rozpozyna jesienno-zimowy sezon polowań. Na zbiorowe łowy w sobotę 18 listopada przyjechało ok. stu myśliwych.

Przyjechali także aktywiści z grupy Lublin Przeciwko Myśliwym wspierani przez kolegów z Warszawy. W miejscu polowania znaleźli się w przestrzeni między nagonką (osoby z kołatkami, którymi płoszą zwierzynę) a myśliwymi. W ten sposób chcieli zablokować polowanie spacerując przed lufami strzelb.

W czwartek członkowie grupy opublikowali na Facebooku ponad 10-minutowy film z tamtych wydarzeń. Widać na nim kilka sytuacji kiedy myśliwi sprzeczają się z aktywistami. Momentami jest nerwowo.

Myśliwy: Baranie, nie widzisz, że tu jest polowanie. Debilu Ty

Aktywista: To polowanie jest nielegalne

Myśliwy: Nielegalny to jesteś ty!

Myśliwy: Nie ma kogo słuchać. Pozamykać do Lublina, do wariatkowa. A ten kolczyk, co on mówi, o czym świadczy? Tylko tutaj pani ma czy gdzieś jeszcze? Pytam się, ciekawy jestem. Podobają mi się takie rzeczy.

Aktywistka: - To może sobie pan zrobić

Myśliwy: - Na nich momoże się naród oprzeć. Przyszłość w ich rękach jest, rozumiesz. Zobacz trzeba pozbierać do obozu... gdzieś do pracy

Aktywistka: Frustracja, rozumiemy

Myśliwy: Ale ładne chłopaki. Ach mamusia się ucieszy. Jaki pyszczek. Aj jaki śliczny niuniuś. Wszystkie te dzieci piękne. Porobię im zdjęcia