Niedźwiada: Tu miało powstać lotnisko. Krakowska firma zainteresowana działkami

Dziś na stronie internetowej Zarządu Województwa zostanie opublikowany wykaz gruntów w gminie Niedźwiada przeznaczonych do dzierżawy. – W dzierżawę trafi 20 hektarów naszego gruntu. Za 3 tygodnie ogłosimy przetarg na dzierżawę tych gruntów. Będą to tereny przeznaczone do poszukiwań geologicznych – mówi Beata Górka, rzecznik prasowy marszałka.

Na te działki po raz kolejny ostrzy sobie zęby krakowska firma Stellarium. – W 2016 roku wygraliśmy przetarg na dzierżawę tych gruntów. Niestety został unieważniony bez podania przyczyny. Chcieliśmy na tych polach prowadzić projekt upraw doświadczalnych z użyciem glaukonitu. Z konieczności byliśmy zmuszeni do ograniczenia projektu do działek, którymi aktualnie dysponujemy – mówi Jan Paluch z firmy Stellarium.

W marcu ruszają prace w Niedźwiadzie nad projektem doświadczalnych upraw z wykorzystaniem glaukonitu z odkrytego złoża. – Doświadczalne pola powstaną na naszych działkach w ramach współpracy Stellarium z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych w Puławach – dodaje Paluch.

Stellarium już dwa lata prowadzi badania geologiczne w gminie Niedźwiada. – W wyniku tych prac zostało zidentyfikowane i udokumentowane pierwsze w Polsce złoże glaukonitu. Ta kopalina ma wszechstronne zastosowanie w różnych dziedzinach a przede wszystkim może być wykorzystana, jako innowacyjny, ekologiczny nawóz dla rolnictwa i ogrodnictwa – dodaje Paluch. – Istnieje prawdopodobieństwo, że udokumentowane przez nas złoże glaukonitu może się kontynuować na sąsiednim terenie. Wystąpiliśmy do Zarządu Województwa z ofertą bezpłatnego wykonania badań geologicznych. Oferta firmy Stellarium pozostaje bez odpowiedzi – mówi Jan Paluch.

Stellarium proponowało zarządowi bezpłatne przeprowadzenie badań geologicznych i również bezpłatne przekazanie wyników tych prac.

– Rzeczywiście, wpłynęła taka oferta. Jest to ciekawa propozycja. Jednak ze względu na planowany przetarg nie możemy z niej skorzystać, aby nikogo nie faworyzować. Na przeszkodzie stoi również Ustawa o gospodarce nieruchomościami – dodaje Beata Górka.

Zarząd stara się, aby przetarg na te tereny był maksymalnie transparentny. – Dlatego ogłosimy przetarg ustny. Poza wadium poprosimy także o kaucję zwrotną. To nasze zabezpieczenie na wypadek, gdyby ktoś nie zrekultywował obszarów po wykonaniu badań geologicznych – dodaje Górka.

Hasło Niedźwiada wciąż rozpala marzenia o wielkich złożach bursztynu. – Bursztyn występuje w glaukonicie miejscowo i nierównomiernie. Niestety dotychczas nie udało się precyzyjnie określić ani jego ilości, ani jakości. W trakcie dwuletnich prac geologicznych pozyskaliśmy tylko kilkadziesiąt kilogramów pokruszonego surowca – dodaje Jan Paluch.

W 2016 roku Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich ogłosił przetarg na dzierżawę działek położonych w Gminie Ostrówek i Niedźwiada o łącznej powierzchni ponad 167 hektarów. Było to 215 działek o rożnej powierzchni i lokalizacji.