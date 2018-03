Dyrektor odwołał tydzień Harry'ego Pottera. O szkole z Lubartowa głośno w całej Polsce. "Śmieją się z nas"

Po tym, jak dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie odwołał Tydzień Harry’ego Pottera, miasto znalazło się na ustach całej Polski. Powstały dziesiątki zabawnych obrazków i artykuły o tym, jak w bohaterze popularnej książki dla dzieci zwietrzono diabła. Okazuje się, że stało się to nie pierwszy już raz.

W poniedziałek w szkole rozpocząć miała się impreza zorganizowana przez anglistów. Jej celem była promocja czytelnictwa oraz kultury krajów anglojęzycznych. W oparciu o bestseller, po który dzieci sięgają z wielką przyjemnością, mało się odbyć szereg wydarzeń: wspólne czytanie, pokazy fizyczno-chemiczne, wystawy fotosów, konkursy. Uczniowie przygotowywali się do akcji przez kilka tygodni robiąc dekoracje czy kompletując kostiumy. W piątek dyrektor jednak wszystko odwołał.

O sprawie pisaliśmy tutaj: Impreza szkolna w tematyce znanego filmu odwołana. Niektórzy zwietrzyli diabła

– Zdecydowałem się na to, bo wielu rodziców zaczęło do mnie pisać i przychodzić. Pytali, dlaczego pozwalam na takie rzeczy. Mówili, że to książka nieodpowiednia dla dzieci – tłumaczył nam Marian Bober, dyrektor SP nr 3. – Przynosili mi wydruki fragmentów książki, gdzie mowa była o cmentarzu, jakimś przywiązanym bohaterze i spuszczaniu krwi. Mocno naciskali. Straszyli mnie sądem, jeśli nie wycofam się z organizacji. Chcieli sprawę „skierować dalej”.

Rodzice, których oburzyła decyzja dyrektora, są przekonani, że dyrektor uległ naciskom katechetek, proboszcza i burmistrza. – Tym bardziej, że podobna sprawa zdarzyła się kilka lat temu w innej z lubartowskich podstawówek – podkreśla mama jednego z uczniów.

Organizatorzy tamtej akcji dziś o sprawie rozmawiać nie chcą. – To zamknięty temat – ucinają. – Wtedy tą sprawą też żył cały Lubartów – opowiada pani Beata, mama jednego z uczniów. – Impreza miała być w sobotę. W piątek zaczęły krążyć kserówki z artykułem sugerującym, że Harry Potter to satanizm w czystej formie, magia i okultyzm. Sprawa podzieliła nauczycieli, bo przecież ludzie mają różne poglądy.

Ostatecznie impreza się odbyła. Było to jednak wydarzenie jednorazowe, które zastąpiła potem „Baśniowa noc” dla klas trzecich.

– Lubartów to prawdziwy zaścianek – denerwuje się pani Iza, mama ucznia z „Trójki”. – To straszne, ale trzeba mówić wprost: mamy tu dużo ciemnoty. Śmieje się z nas teraz cała Polska. Najlepiej skomentował to chyba ASZ Dziennik, który dał tytuł: „Sukces rodziców z Lubartowa. Chcieli tylko zepsuć dzieciom zabawę, zyskali sławę na całą Polskę”.

Kontrowersyjna książka?

Książki o Harrym Potterze dla niektórych publicystów chrześcijańskich są nie do przyjęcia, jako promujące magię i okultyzm. Zły bohater powieści - Lord Voldemort utożsamiany jest wręcz z szatanem, a sam cykl porównywany jest z biblią szatana. W kontrze do książek J.K. Rowling stawiane są „Opowieści z Narnii” które w prosty sposób mają wyjaśniać trudne pojęcia chrześcijaństwa. Występujący w nich Lew Aslan porównywany jest wręcz do Jezusa Chrystusa.