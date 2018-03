W lutym nauczyciele języka angielskiego zaproponowali dyrektorowi szkoły zorganizowanie akcji promującej czytelnictwo oraz kulturę krajów anglojęzycznych. Pomysł był prosty: wykorzystać najbardziej znany brytyjski cykl książek ostatnich lat – o Harrym Potterze autorstwa J.K. Rowling.

Naciskali, straszyli sądem...

W oparciu o bestseller (mimo popularności wśród uczniów nie ma go na liście lektur szkolnych – red.) przez cały tydzień w szkole miały odbywać się lekcje kulturowe, pokazy fizyczno-chemiczne, wystawy fotosów, konkursy, gry, zabawy, a także wspólne czytanie.

– To miały być bardzo różnorodne atrakcje w większości wymyślone przez uczniów – opowiada pani Krystyna, mama jednego z uczniów. – Przez ponad dwa tygodnie dzieci z ogromnym zaangażowaniem robiły dekoracje, przygotowały zajęcia i konkursy. W akcję włączyli się też nauczyciele i wielu rodziców. To miało być święto całej szkoły.

Impreza miała zacząć się wczoraj. W piątek dzieci dowiedziały się jednak, że Tydzień Harry’ego Pottera nie dojdzie do skutku. Decyzję taką podjął dyrektor szkoły, Marian Bober.

– Kiedy nauczyciele zaproponowali mi akcję, nie widziałem większych przeszkód – przyznaje teraz. – Potem jednak wielu rodziców zaczęło do mnie pisać i przychodzić. Pytali, dlaczego pozwalam na takie rzeczy. Mówili, że to lektura nieodpowiednia dla dzieci. Przynosili wydruki fragmentów książki, gdzie była mowa o cmentarzu, spuszczaniu krwi. Mocno naciskali. Straszyli mnie sądem, jeśli nie wycofam się z organizacji. Chcieli sprawę „skierować dalej”.

Dyrektor odebrał te słowa jako groźbę, ale musiał zachować w szkole spokój. Dlatego w ostatniej chwili odwołał imprezę.

To powrót do średniowiecza

Dzieci przeżyły szok. Wczoraj nie było dla nich ważniejszego tematu.

– Wiadomo, że jak może być coś fajnego, to na pewno nie u nas. Potter nie, Halloween też nie. Tylko nauka i nauka – denerwowała się piątoklasistka, która dodała, że uczniowie gimnazjum chcą w tej sprawie zorganizować protest.

– Zdobyłam śliczny kostium i perukę. Miałam być Hermioną (jedna z głównych bohaterek powieści – dop. red.). A teraz to najwyżej w domu mogę się przebrać i nikt mnie nie zauważy – skarżyła się dziewczynka z młodszej klasy.

Sprawa zbulwersowała też rodziców.

– W ostatniej chwili grupa rodziców i katechetów storpedowała przedsięwzięcie, sprowadzając szkolne wydarzenie edukacyjne z Harry Potterem do zabawy w diabły i czarownice, do imprezy promującej okultyzm, magię i satanizm – denerwuje się jedna z matek.

– Nie mogłam w to uwierzyć. Wracamy do średniowiecza. Co to za argument, że Harry Potter promuje magię i przemoc?! W Kopciuszku też jest magia, a w Czerwonym Kapturku także przemoc – oburza się pan Krzysztof.

– Tyle przygotowań, zaangażowania, a także pieniędzy, bo kostiumy kosztowały. I wszystko na nic – złości się pani Anna.